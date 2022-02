Starček pôvodom z Československa je hviezdou na TikToku: Drsný odkaz antivaxerom!

Napriek tomu, že je možné navštíviť koncentračné tábory a múzeá s artefaktami, ktoré poskytujú dôkazy o hrôzach páchaných na židovskom obyvateľstve počas druhej svetovej vojny, stále sa nájdu ľudia, ktorí tieto udalosti bagatelizujú a spochybňujú. Dokonca ich prirovnávajú k aktuálnej situácii vo svete. S tým súvisia aj vyhlásenia niektorých odporcov očkovania, ktorí prirovnávajú situáciu ohľadom vakcinácie k holokaustu. Iní zase argumentujú nepodloženými tvrdeniami o tom, že holokaust sa nikdy nestal a šíria bizarné obvinenia o Židoch, ktorými podporujú antisemitizmus.

Gidona Leva (87), narodeného ako Peter Löw, ktorý pochádza z bývalého Československa, odviezli do koncentračného tábora, keď mal iba päť rokov. Strávil tam štyri roky. Jeho otec umrel počas pochodu smrti. Po ôsmich desaťročiach Gidon využíva svoje desivé zážitky z holokaustu na pomoc pri vzdelávaní tých, ktorým vedomosti o tejto téme chýbajú alebo sú úplne mylné. Spolu so svojou partnerkou Julie Grayovou zdieľa príbehy a informácie na TikToku. Myšlienka začať používať túto platformu vznikla náhodou po tom, čo si dvojica vytvorila profil na pomoc pri propagácii Gidonovej knihy s názvom "The True Adventures“ (Skutočné dobrodružstvá).

"Vytvorili sme pár tiktokových videí a na naše prekvapenie sa zdalo, že sa ľuďom páčia. Naozaj sme sa len hrali a zabávali sa. Potom však ľudia začali porovnávať očkovanie s holokaustom a vtedy sme sa s Gidonom skutočne stali aktívnymi na TikToku," vysvetlila Grayová.

Keď Gidon premýšľal o čase strávenom v koncentračnom tábore, poznamenal, že nemal detstvo. Do Terezína prišiel v jednom z prvých transportov žien a detí a bol nasmerovaný do miestnosti s približne desiatimi ďalšími ľuďmi. Pamätá si, že bol neustále hladný a snažil sa tráviť čas s ostatnými deťmi tým, že zbalili staré oblečenie a kopali si ho po izbe ako loptu, kým sa úplne nerozpadlo. Deťom bolo povedané, že sa budú môcť stretnúť so svojimi otcami alebo starými otcami, ale Lev čoskoro zistil, že to všetko bola lož. Deti naozaj videli svojich otcov, ale iba cez mreže v oknách, keď odchádzali do práce s nemeckými vojakmi, ktorí ich strážili. "Nedovolili im ani sa pozrieť naším smerom. Každého, kto tak urobil, zbili. Videl som svojho otca, ale on mňa nie."

Julie poznamenala, že veľa ľudí nežidovského pôvodu má dojem, že antisemitizmus bol porazený, keď boli porazení nacisti a tým sa skončila zhubná nenávisť. Skutočnosť, že teraz potrebujú používať TikTok na vzdelávanie ľudí, však dokazuje, že to tak nebolo. "Antisemitizmus nebol vykorenený, len prešiel do ilegality. Antisemitské trópy, ktoré sú dnes všadeprítomné na sociálnych médiách, sú takmer totožné s tým, ktoré už nejaký čas existovali. Dnes ale existujú nové iterácie týchto presvedčení stelesnené a umocnené konšpiračnými skupinami ako QAnon, ktorá je matkou všetkých konšpiračných skupín," vysvetlila Grayová s tým, že na TikToku sa stretáva s obrovským počtom popieračov holokaustu.

Po vytvorení vakcíny proti koronavírusu mnohé inštitúcie na celom svete zaviedli pravidlá, že návštevníci musia byť očkovaní. Napriek tomu, že to chráni životy, vyvolali tieto nariadenia pobúrenie medzi tými, ktorí ich považovali za zásah do ich slobody. Niektorí zašli až tak ďaleko, že mandát prirovnali k pobytu v koncentračnom tábore. Pre Gidona však ide o dva oddelené svety. "To je jedna z vecí, proti ktorým bojujem. Snažím sa ľuďom ukázať a povedať im, že neexistuje žiadne prirovnanie. Je to smiešne, je to nepríjemné, pretože žiadať ľudí, aby sa dali zaočkovať, nie je trest; je to ochrana pre nich samotných a pre ostatných. Holokaust a nosenie Dávidovej hviezdy bol podľa neho presný opak. "Izolovalo to, ponižovalo, dehumanizovalo židovský národ, mladých aj starých, oddeľovalo ich to a poukazovalo na to, že sú nepriateľmi nás všetkých. Mám Dávidovu hviezdu, ktorú musela nosiť moja matka, takže som úplne bez akejkoľvek výhrady proti tejto myšlienke porovnávať tieto dve veci," hovorí.

Meet Gidon Lev, #Holocaust survivor, author and @tiktok_us superstar (we're talking 94K followers).



We're working with this positive ray of sunshine to promote #HolocaustRemembrance online & fight against #antisemitism.



We can't wait for you to see what we have planned. pic.twitter.com/aZyiBs3Tnt — Israel ישראל (@Israel) November 2, 2021

Lev si spomenul na jeden príklad tiktokerky, ktorá zľahčovala holokaust, keď ukázala svoju holú hlavu a povedala: "Prvý deň v tábore neočkovaných". Neskôr sa ukázalo, že autorka videa si neuvedomovala dopad svojich slov. Gidon situáciu opísal ako výsledok úplnej nevedomosti. Dievčina sa údajne za svoj nevhodný príspevok neskôr ospravedlnila. Dokázala, aké dôležité je, aby mali ľudia prístup k presným a spoľahlivým informáciám. V diskusii o dôležitosti vzdelávania mladších generácií Julie uviedla, že je zodpovedné odsúdiť tieto hrozné udalosti, náležite si uctiť a smútiť za milióny stratených životov a položiť si otázku, kto sme ako druh na tejto planéte a či nám skutočne záleží na ľudskom živote a dôstojnosti. Podľa nej mladým ľuďom téma holokaustu nie je ukradnutá a nie sú ani hlúpi, no mnohým z nich chýbajú základné znalosti o histórii. Dôvodom môžu byť zle financované a nedostatočne vybavené vzdelávacie systémy.

"Je to zároveň budíček a príležitosť inovovať spôsob, akým učíme to, čo je pre nás dôležité, s trvalými pozitívnymi účinkami." Prostredníctvom TikToku vyjadrila nádej, že ona a Gidon možno niekoho inšpirujú k väčšej empatii. "Čo môžem povedať? Nachádzame sa vo veľmi zvláštnej dobe v histórii sveta, kedy sa deje veľa šialených vecí. Len sa snažím urobiť svoju malú časť práce a ukázať, že to môže byť inak. Môže to byť lepšie," dodal Gidon.