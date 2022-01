Topenie permafrostu v Arktíde ohrozuje celý svet: Už teraz tam odhalili anomálie, katastrofa obrích rozmerov

Permafrost, ktorý sa netopí ani v lete, pokrýva tridsať miliónov kilometrov štvorcových planéty, z toho približne polovicu v Arktíde. Obsahuje dvojnásobok množstva oxidu uhličitého, než ktorého je v atmosfére, a trojnásobok množstva, ktoré sa do vzduchu dostalo od roku 1850 v dôsledku ľudskej činnosti. Teplota sa v Arktíde kvôli zmenám klímy zvyšuje rýchlejšie než vo zvyšku sveta, a to o dva až tri stupne Celzia v porovnaní s teplotou pred priemyselnou revolúciou. Odborníci v regióne taktiež zaznamenali množstvo meteorologických anomálií.

Večne zamrznutá pôda, ktorá musí mať podľa oficiálnej definície najmenej dva roky nula stupňov Celzia a menej, zaznamenala v rokoch 2007 až 2016 zvýšenie teploty v priemere o 0,4 stupňa. Rastúce teploty permafrostu "vyvolávajú obavy z rýchleho topenia a potenciálneho uvoľňovania oxidu uhličitého", uviedla autorka štúdie Kimberley Minerová, ktorá pracuje v Laboratóriu tryskového pohonu (JPL) vesmírnej agentúry NASA. Podľa štúdie dôjde do roku 2100 k strate približne štyroch miliónov kilometrov štvorcových permafrostu, a to aj v prípade, že sa podarí zastaviť globálne otepľovanie. Výskum uvádza, že svoju úlohu v tom budú hrať i požiare. Počet týchto nekontrolovateľných živlov by mohol do polovice storočia vzrásť o 130 až 350 percent, čím by sa z permafrostu uvoľňovalo stále viac oxidu uhličitého.

