Žena (55) kontrolovala spam vo svojej e-mailovej schránke: Objavila tam šokujúcu správu

Nevyžiadaná pošta alebo spam je považovaná za zneužitie e-mailovej komunikácie a zvyčajne sa v tomto priečinku hromadí najmä reklama. V emailovej schránke Spearsovej bol však e-mail doručený práve do spamu vstupnou bránou k jej rozprávkovému bohatstvu. Po tom, ako si 31. decembra kúpila žreb Michiganskej lotérie, si v priečinku nevyžiadanej pošty našla oznam, že vyhrala trojmiliónový jackpot.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Nemohla som uveriť tomu, čo čítam. Prihlásila som sa preto do môjho lotériového účtu, aby som si to potvrdila. Bolo to naozaj tak, je to pre mňa šokujúce," vyhlásila. Výhra jej podľa vlastných slov umožní skorší odchod do dôchodku.

Laura si po tejto udalosti pre istotu upravila aj nastavenie svojej e-mailovej schránky. "Pridala som si Michiganskú lotériu do zoznamu bezpečných odosielateľov pre prípad, že by som ešte niekedy mala to šťastie a dostala by som ďalšiu správu o obrovskej výhre," dodala.