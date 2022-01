Experti varujú: Nikdy nejedzte jedlo, keď na konzerve zbadáte TOTO

WASHINGTON D.C. - Pokiaľ máte vo svojej kuchyni rozsiahlu zbierku konzervovaných potravín, mali by ste ju preriediť. Dátum spotreby totiž nie je jediná vec, ktorú by ste mali mať na pamäti. Takto balené jedlo sa môže pokaziť oveľa skôr. Ak si na konzerve všimnete túto vec, radšej potravinu vo vnútri zahoďte.

Konzervované jedlá sú mimoriadne populárne najmä kvôli dlhému dátumu spotreby. V skutočnosti by ste si však mali dávať pozor aj na iné veci, ako je spomínaný dátum. Americké Ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) upozorňuje, že by ste nemali konzumovať obsah konzerv, ktoré zamrzli. Väčšinou sa tak stane náhodou, napríklad vtedy, ak konzervy zabudnete v aute v mrazivom počasí. Takéto zamrznuté potraviny môžu totiž vtedy napučať a prasknúť, čím porušia konzervu. "Ak švy konzervy zhrdzaveli alebo praskli, zabaľte prasknutú konzervu do plastu a zlikvidujte jedlo tam, kde sa k nemu nikto vrátane zvierat nedostane," odporučila USDA.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

Konzervované potraviny by sa mali skladovať pri teplote medzi 10 až 21 stupňami Celzia pre dosiahnutie najlepšej kvality a najbezpečnejšej konzervácie, informovalo Národné centrum pre domácu konzerváciu potravín (NCHFP). V niektorých prípadoch však môžete konzumovať obsah aj takej konzervy, ktorá bola zmrazená. "Zmrazenú konzervu, ktorá sa nerozmrazila a nenapučala, možno bezpečne rozmraziť v chladničke a použiť," radia odborníci.

Ak ste zamrazenú konzervu vybrali z mrazničky a neskonzumovali hneď po rozmrazení, mali by ste ju vyhodiť. Pravdepodobne sa obsah rozmrazil pri teplote okolo štyroch stupňov Celzia alebo ešte viac, čo je nebezpečné. Podľa NCHFP vtedy rozmrazovanie konzervovaných potravín umožňuje rýchly rast baktérií, kvasiniek a plesní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/František Iván

"Ak výrobok nevyzerá a/alebo nevonia normálne, vyhoďte ho. Neochutnávajte ho. Ak výrobok vyzerá a/alebo vonia normálne, obsah ihneď dôkladne uvarte po dobu desať až dvadsať minút," uviedla USDA. Vo vnútri konzervy totiž môže byť baktéria nazývaná Clostridium botulinum a kontaminovať konzervované potraviny. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) táto baktéria spôsobuje botulizmus, čo je vážne ochorenie, ktoré útočí na nervy a spôsobuje ťažkosti s dýchaním, svalovú paralýzu a dokonca smrť.