VIDEO Ak by ste sa chceli presťahovať do tohto mesta, musíte si dať vyoperovať slepé črevo

LONDÝN - Čilská osada Villas Las Estrellas patrí k trvalo obývaným lokalitám na Ostrove kráľa Juraja v Antarktíde. Nechýba tu pošta, malá škola, banka a ďalšie základné služby potrebné pre každodenné fungovanie. Ak by ste sa však rozhodli v tejto lokalite usadiť, musíte sa z preventívnych dôvodov vzdať určitej časti svojho tela.

Villas Las Estrellas je jedna z mála osád v Antarktíde, kde žije zhruba stovka ľudí už celé roky. Ak by ste sa chceli stať jej obyvateľom, musíte si dať vyoperovať slepé črevo a platí to aj pre deti, píše spravodajský portál BBC. Na ostrove je totiž len vojenská nemocnica so základným vybavením a zubnou ambulanciou, ktorá nemá operačnú sálu. Najbližšia klinika, kde sa vykonávajú chirurgické zákroky, je od osady vzdialená viac ako tisíc kilometrov za cípom Ostrova kráľa Juraja na druhej strane oceánu. Čo sa týka zloženia obyvateľstva, žijú tam najmä vedci a členovia čilského letectva a námorníctva, ktorí sem často prichádzajú s celými rodinami.

Pri príchode do Villas Las Estrellas vás smerový stĺp informuje o vzdialenosti k niektorým mestám. Dozviete sa napríklad, že Peking je vzdialený 17 501 km. Neďaleká štrková dráha s lietadlom Lockheed C-130 Hercules je odletovou a príletovou primárnou trasou. Neďaleko sú umiestnené budovy základne, medzi ktorými vedie potrubie. Na niektorých miestach je ťažké uniknúť zápachu zmesi plynov a chemických toaliet. Vo vnútri je však útulne a príjemne. Na stenách visia pamätné symboly a fotografie minulých expedícií a návštevníkov. Jedna tabuľka dokonca pripomína návštevu Stephena Hawkinga.

Veliteľom leteckej základne prezidenta Eduarda Frei Montalvu je Sergio Cubillos, ktorý žije v osade so svojou manželkou a synom viac ako dva roky. Zatiaľ čo jeho rodina príležitostne odlieta späť do Čile, on v Antarktíde zostáva po celý čas. Miestnych obyvateľov občas potrápi aj počasie. "Túto zimu sme nemohli celé týždne opustiť náš dom. Bolo - 47 stupňov," hovorí Sergio. Jeho najbližší sa však dokázali prispôsobiť a všetko berú ako dobrodružstvo. Na otázku, či si život v tejto Bohom zabudnutej krajine Cubillos užíva, odpovedá s úsmevom, že "áno, pretože je veliteľ".

Otehotnenie sa v miestnych podmienkach neodporúča, teda aspoň nie v armáde, pretože by to bolo príliš riskantné. Ľudia si zvykli žiť medzi paletou farieb šedej a bielej krajiny. Najbližším miestom, kde majú možnosť uvidieť zeleň, je najjužnejšie čilské mesto Punta Arenas. Napriek tomu, že podmienky života vo Villas Las Estrellas sú pomerne drsné, dlhodobí obyvatelia Antarktídy zažívajú jedinečný život na úplnom konci sveta. A niečo také, aj keď bez slepého čreva, si môže na našej planéte užiť iba málokto.