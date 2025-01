Desivé slová Stephena Hawkinga pred smrťou: Ľudstvo sa dopustilo VEĽKEJ chyby! Hrozba sa už nezadržateľne blíži

Stephen Hawking (Zdroj: SITA/AP)

CAMBRIDGE – Stephen Hawking patril medzi najuznávanejších vedcov svojej doby. Prestíž jeho mena neklesla ani po smrti. Do dejín sa už navždy zapísal ako autor mnohých diel o vesmíre. Teória o čiernych dierach obletela celý svet. Študenti na prednáškach pohlcovali doslova každé slovo tohto svetoznámeho fyzika. Hawking počas života predpovedal, že ľudstvo čaká hrozba. Dokonca to aj vysvetlil. Desivé je, že k tomu naozaj spejeme.

Meno Stephen Hawking nesmie chýbať medzi najznámejšími vedcami a fyzikmi histórie ľudstva. O vesmíre napísal mnoho diel, pričom ich poňal tak, aby ich čítanie nebolo náročné ani pre ľudí, ktorí fyzike nerozumeli. Hawking je známy svojou teóriou o čiernych dierach, ktoré podľa neho vyžarujú žiarenie.

Varovanie z roku 2012

Napriek kapacite akou disponoval, bojoval po väčšinu svojho života so zákernou chorobou, amyotrofickou laterálnou sklerózou. Svaly mu postupne odchádzali a skončil na vozíku. Dokonca stratil aj schopnosť rozprávať, ale komunikoval cez prístroj. Niektoré vedecké práce napísal už v čase, keď bola jeho choroba výrazne rozvinutá. Mozog ale našťastie nezasiahla.

Hawking disponoval poznatkami o umelej inteligencii (AI), no v jeho podaní sa javila ako temná stránka technologického vývoja. Ako píše o2.pl., ľudstvo varoval pred hrozbou ešte v roku 2012, kedy prehlásil, že "vývoj dokonalej/úplnej umelej inteligencie by mohol znamenať koniec ľudskej rasy".

Stále aktuálne

Narážal tým na scenár, že "AI by sa mohla vyvíjať samostatne, pričom by postupom času predbehla aj vývoj samotného ľudstva". Tieto slová predniesol ešte v čase, keď bola AI doslova v plienkach. Závažnosť tohto tvrdenia prejavil aj svojím podpisom v liste, ktorý spoločne s ďalšími odborníkmi a expertmi zaslal OSN. Bolo to priame varovanie v oblasti vývoja AI. "Obávam sa, že umelá inteligencia by mohla úplne nahradiť ľudí," povedal na sklonku života.

(Zdroj: Getty Images)

V knihe "Krátke odpovede na veľké otázky", ktorá vyšla už po jeho smrti, uviedol, že "možno (ľudstvo) čelíme explózii inteligencie, ktorá nakoniec povedie k strojom".

"Tie nás napokon predčia v inteligencii oveľa výraznejšie, ako teraz my prekonávame slimáky. Je veľmi ťažké odmietnuť víziu vysoko inteligentných strojov, ale bola by to naša najväčšia chyba," dodal na záver.