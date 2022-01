FOTO Nemec (61) za 20 rokov totálne znetvoril svoje telo: Len ťažko uveríte, čo má na penise

Nadšenec piercingov a modifikácií tela Rolf Buchholz z Nemecka má celkovo 481 piercingov, z ktorých viac ako polovica "zdobí" jeho genitálie. Jeho sexuálny život to ale vraj nijako neovplyvňuje. V rozhovore pre Daily Star šesťdesiatnik povedal, že ak by piercingy predstavovali pre neho problém, už by sa ich dávno zbavil. Najväčší problém je cestovanie. Detektory kovov na letiskách majú vždy rušný deň, keď nimi prechádza práve Rolf.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Podľa Guinessovej knihy rekordov má okrem piercingov 35 implantátov vrátane rohov na hlave a päť magnetických implantátov v končekoch prstov na pravej ruke. Aby svoj vzhľad doplnil, podstúpil ešte skarifikáciu (zjazvenie) a 90 percent jeho tela je pokrytých tetovaniami. No a navyše má okrem rozštiepeného jazyka rozštiepený aj penis.

Zdroj: profimedia.sk

Buchholz začal s telesnou premenou až krátko po štyridsiatke, keď si dal urobiť prvé tetovanie a piercing. Najbolestivejšou úpravou bolo podľa jeho slov tetovanie na dlani.