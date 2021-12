FOTO Porno na letisku: Brunetka cestujúcim s batožinou ukázala prsia aj... tí len čumeli!

JAKARTA - Toto už bolo zrejme za hranicou zákona. Známa "modelka" z OnlyFans pod prezývkou Siskaeee odhalila toho na letisku v Jakarte až príliš veľa. V Indonézii sa za podobné prečiny udeľujú prísne tresty a inak to nebude zrejme ani v tomto prípade. Upozorňujeme, že fotografie nie sú vhodné pre maloleté osoby.

Siskaeee na odletovom termináli medzinárodného letiska v Jakarte začala nakrúcať video, ktoré patrí do kategórie 18+. Okrem toho, že bolo až nadmieru pikantné, je vidieť, že počas natáčania chodili okolo nej ľudia s batožinou. Po tom, ako sa o incidente začalo diskutovať na internete, ho miestni obyvatelia nahlásili na polícii.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa zamestnancov letiska video vzniklo zrejme ešte v októbri. Vedeli to posúdiť podľa novej dopravnej značky, ktorú je vidieť v pozadí. Šéf miestnej polície Muharomah Fajarini okrem iného poznamenal, že "zadržaná to celé plánovala, keďže vo videu nemá na seba žiadnu spodnú bielizeň". Video bolo nakrútené na druhom poschodí letiskového parkoviska, konkrétne na jeho západnej strane. "Je to absolútne neprípustné, pretože na verejnom priestranstve sú odhalené prsia aj ženské pohlavné orgány," doplnil Fajarini.

Zdroj: profimedia.sk

Začiatkom tohto týždňa polícia potvrdila, že zatkla ženu, ktorá má byť aktérkou z videa pre dospelých. "Zatkli sme ju na železničnej stanici a následne bola prevezená do cely predbežného zadržania v Jakarte. Dopustila sa porušenia zákona o pornografii," uviedol hovorca polície. Ak sa Siskaeee dokáže vina, hrozí jej nielen dvanásť rokov za mrežami za už spomínané porušenie zákona o pornogarafii, ale pripočíta sa k tomu ďalších šesť rokov za porušenie zákona o informáciách.