Sex na palube Ryanairu: Pasažierka poskytla mužovi orál pred očami cestujúcich

Video, ktoré sa nedávno objavilo na sociálnych sieťach, zachytáva muža držiaceho v ruke nejaký nápoj, zatiaľ čo žena sediaca veľa neho skláňa hlavu k jeho rozkroku. Zdá sa, že muž následne zatvoril oči a ženina hlava sa pohybuje v jeho lone. Autorom záberov je spolucestujúci, ktorý sedel cez uličku. V jednom momente sa dvojica začala vášnivo bozkávať, pričom muž obchytkával ženu pod šatami. O chvíľu neskôr je vidno, ako si pasažierka prehodila vlasy dozadu na chrbát a v milostnom akte pokračovala.

Mnohí užívatelia sa pozastavovali nad tým, ako k niečomu takému mohlo dôjsť. "@Ryanair, koho vyhodia za to, že ich v tom nechal pokračovať?" pýta sa jedna osoba. Nie je jasné, či dvojici bolo dovolené zostať na palube alebo ich niekto požiadal, aby prestali. Správanie páru by sa však dalo považovať za trestný čin, pretože sa na verejnosti správali obscénne. Podľa palubných pravidiel írskych aeroliniek by mohli byť cestujúci z lietadla vykázaní, ak sa budú takto správať.

"Ak sa podľa nášho rozumného názoru správate na palube lietadla spôsobom, o ktorom sa dôvodne domnievame, že môže spôsobovať alebo spôsobuje nepohodlie, nepríjemnosti, škody alebo zranenia iným cestujúcim alebo posádke, môžeme prijať také opatrenia, ktoré považujeme za primerane nevyhnutné, aby sa zabránilo pokračovaniu v takom správaní vrátane obmedzenia," píše sa v palubných pravidlách spoločnosti. Ryanair sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.