Zmutovaná hrozba: Šokujúca FOTO ukazuje, prečo sú vedci tak veľmi znepokojení variantom omikron

Ilustrácie od spoločnosti COVID-19 Genomics UK Consortium (COG-UK) odhaľujú obrovské množstvo zmien v genetickom zložení omikronu. Vedci upozornili, že tento variant má najviac mutácií, aké kedy videli. Mutácie sú zmeny vo víruse, ktoré môžu, ale nemusia, poskytnúť vírusu ďalšie schopnosti, napríklad rýchlejšie sa šíriť. Najznepokojivejšie je to, že môže oslabovať účinnosť súčasných covidových vakcín, čo vedci s istotou nebudú vedieť potvrdiť pravdepodobne ešte niekoľko týždňov. Napriek tomu sa ale obávajú, že v najlepšom prípade by nový variant mohol znížiť účinnosť vakcín o 40 percent na základe porovnania s variantom beta.

