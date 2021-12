Snúbenci priznali, že spolu takmer vôbec nespávajú: Sex menej než raz za rok! Prekvapujúce vysvetlenie

SYDNEY - Sex je základom každého zdravého vzťahu. Dá sa však udržať vzťah medzi dvomi ľuďmi aj bez intímneho styku? Štyridsaťročná Olivia (40) a jej o dva roky starší priateľ Noah sa budú už čoskoro brať, no táto základná potreba v ich vzťahu však nie je. Vysvetlili, prečo je to tak.

Môže vzťah fungovať a rozvíjať sa, aj keď sú obaja partneri asexuáli? Olivia a Noah sa milujú menej často ako raz za rok a nezmenilo sa to ani vtedy, keď boli spolu počas pandémie zavretí celé dni doma. "Ako je to u väčšiny párov, tak na začiatku sme ani my nemohli od seba odtrhnúť ruky. Náš sexuálny život sa však postupne začal vytrácať a po roku sa prakticky zastavil. Ani jeden z nás nemá príliš veľkú chuť na sex, takže sme z toho neboli nešťastní. Samozrejme sme sa o tom aj bavili a naša prvá reakcia bola, že nie sme jeden pre druhého atraktívni. Veď keby tam bola skutočná láska, chceli by sme aj sex nie?" vysvetlila žena v rozhovore pre magazín Body and Soul.

Zdroj: Getty Images

Manželia sa cítili v tejto problematike stratení, a preto vyhľadali odbornú pomoc. "Povedali nám, že vzťah môže prekvitať aj bez sexu. Stačí, ak si budeme intímne blízki," ozrejmila Olivia. Odvtedy sa vraj cítia obaja oveľa komfortnejšie. "Pravidelne sa o seba zaujímame a uisťujeme sa, či je každý z nás v takomto vzťahu spokojný."

Plnohodnotný vzťah

Hoci prípad tohto páru je z určitého hľadiska extrémny, stres z koronavírusu ovplyvnil podľa odborníkov sexuálny život na celom svete. Expertka na vzťahy Elisabeth Shawová, hovorí, že plnohodnotný vzťah bez sexu existuje, no musia s tým súhlasiť a akceptovať to obaja partneri. "Médiá nám vykresľujú, že tie najlepšie vzťahy sú plné vášne a sexu. Na čom však skutočne záleží, je intimita. Malo by to byť niečo, čo oboch zbližuje," podotýka. Problémy sa zvyknú objaviť vtedy, keď jeden z partnerov chce viac alebo menej sexu ako ten druhý.

Zdroj: Getty Images

Vo vzťahu často dominuje jedna osoba, preto treba pracovať na vzájomnom porozumení. Diskusiou si potom všetko vysvetlíte. Keď partneri prestanú spolu mať sex, môžu sa začať cítiť ako spolubývajúci alebo priatelia, takže preto je veľmi dôležité, aby vzťah bez sexu akceptovali obaja. Pokiaľ ide o Oliviu a Noaha, strach z pandémie ich oboch ešte viac emociálne zblížil, dokonca aj bez sexu. "Náš vzťah sa momentálne udržiava cez rozhovory, vzájomnú podporu, držíme sa za ruky v posteli, keď zaspávame. Sme určite viac ako len dobrí priatelia, len jednoducho nemáme chuť na sex," dodala Olivia.