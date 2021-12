FOTO Dôchodkyňa otvorila balík z Amazonu a ostala v šoku: Keď videla, čo je vo vnútri, roztriasla sa

Wendy Stentafordová z anglického gróstva Dorset zaplatila 25 libier (29 eur) za dáždnik z Amazonu pre kamarátku. Zaskočil ju však odkaz, ktorý niekto nechal v balíku. Stálo na ňom: "Jem psie exkrementy". Napriek tomu, že Amazon Wendy vrátil peniaze, incident ju poriadne rozzúril.

"Moja kamarátka vždy chcela taký dáždnik ako mám ja, tak som jej jeden objednala na narodeniny. Objednávam si veľa vecí z Amazonu a nikdy som nemala problém, až doteraz," vysvetlila. Pôvodne nemala v pláne balík otvárať, chcela ho len zabaliť do baliaceho papiera a tak odovzdať darček svojej priateľke. Niečo jej však vraj hovorilo, aby sa pozrela dovnútra a uistila sa, že je všetko v poriadku. "Otvorila som ho a hneď som si všimla, že na obale dáždnika je nalepený lístok. Keď som si prečítala, čo je na ňom napísané, bola som znechutená. Šokovalo ma to. Triasla som sa," pokračuje Angličanka.

Zdroj: Facebook/Wendy Stentaford

Okamžite kontaktovala Amazon, ktorý jej vrátil peniaze a ospravedlnil sa. "Peniaze za dáždnik mi vrátili na účet. Len sa chcem uistiť, že sa to už nebude opakovať. Je to absolútne nechutné. Nikdy som nič podobné nezažila." Hovorca spoločnosti potvrdil, že sa zákazníčke ospravedlnili. "Oslovili sme zákazníčku, aby sme sa ospravedlnili a dali veci do poriadku," uviedol.