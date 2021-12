FOTO Študentku šokovala otázka na poslednej strane testu: Takúto ste v škole určite nikdy nedostali

Rebekah Rogersová zo Severnej Karolíny uverejnila príspevok s netradičnou otázkou, ktorá sa objavila na skúške. Vysvetlila, že keď sa dostala na poslednú stranu testu, našla nezvyčajnú otázku, v ktorej učiteľ žiadal študenta, aby napísal niečo k téme, ktorú sa učili, no nebola zahrnutá do testu. "Je niečo, čomu ste venovali čas štúdiom a v skúške som sa na to nepýtal. Čo to je a ako to funguje? Vysvetlite podrobne," znela otázka.

I kind of like this exam question. pic.twitter.com/BOLqknhPNX — Rebekah L. Rogers (@evolscientist) November 18, 2021

Príspevok rozdelil užívateľov na dve skupiny. Niektorí priznali, že by pri takejto otázke doslova spanikárili, iní zas tvrdili, že otázka bola príliš otvorená a mohla niektorých študentov zmiasť. "Ako niekto, koho akademický úspech závisel od dobrej pamäte a predvídateľnej štruktúry testov a nie od štúdia a prípravy, si myslím, že by ma to prinútilo trochu panikáriť," napísal jeden z komentujúcich. "Absolútne som neznášal otázky, ako je táto, pretože predpokladali, že som študoval niečo do hĺbky, keď to, čo som v skutočnosti urobil, bolo čítanie všetkých slidov prednášky, aby som sa uistil, že vedomosti, ktoré som sa naučil počas prednášky, mám čerstvo v pamäti," podotkol ďalší.

Zdroj: gettyimages.com

Iní si však myslia, že táto otázka testuje dôležité zručnosti, ktoré by mohli byť dôležité v živote dospelého človeka. "Vlastnosti, na ktoré sa táto otázka zameriava, sú mimoriadne dôležité a užitočné v reálnom svete a posúdenie týchto vlastností je v skutočnosti dobré," konštatoval iný komentujúci.