Rodičov pobúrilo rozhodnutie školského úradu o ich dcére, ktorá je alergická na arašidy

Rodičia šesťročného dievčaťa upozorňovali na to, že nemôže chodiť do žiadnej školy vo svojej spádovej oblasti, pretože žiadna z nich mu nedokáže zaručiť prostredie bez arašidov. Už kontakt s malým množstvom plodov podzemnice olejnej u dievčiny môže vyvolať závažnú alergickú reakciu, končiacu v krajnom prípade aj smrťou. Príslušný školský úrad jej ale zakázal chodiť do školy mimo spádovej oblasti, pričom poukazoval na to, že alergické reakcie nie sú u školákov ničím výnimočným a že všetci učitelia majú za sebou školenia z prvej pomoci.

Zdroj: gettyimages.com

"Navštevovať spádovú školu namiesto vybranej školy predstavuje pre žalujúcich neprijateľnú záťaž," upozornil súd. Okrem toho, že vybraná škola dokáže alergikom zaručiť prostredie bez arašidov, je jej personál vyškolený, ako postupovať v prípade alergických reakcií. Má tiež certifikát združenia pre ľudí trpiacich vážnou alergiou na orechy.