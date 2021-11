Vedci prehovorili o novom subvariante KORONAVÍRUSU: Toto by mali vedieť ľudia, ktorí sa ním infikovali

LONDÝN - Pri novom subvariante koronavírusu delta AY.4.2 je zjavne menej pravdepodobné, že povedie k príznakovej nákaze. Vyplýva to podľa agentúry Reuters zo štúdie REACT-1 Kráľovskej univerzity v Londýne.

V Británii už tento subvariant tvorí takmer 12 percent sekvenovaných vzoriek. Podľa dnes zverejnenej štúdie len tretina infekcií subvariantom AY.4.2 vyvolala klasické covidové príznaky, zatiaľ čo u teraz stále dominantnej línie AY.4 je to takmer polovica. Nejaké symptómy pociťujú dve tretiny ľudí so subvariantom AY.4.2, pri variante AY.4 sú to viac ako tri štvrtiny.

Zdroj: Getty Images

Experti sa domnievajú, že AY.4.2 je o niečo nákazlivejší, ale neukázalo sa, že by spôsoboval ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bol odolnejší voči vakcínam ako dominantný delta variant.