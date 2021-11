Odhalenie vedcov: Takýto človek vydychuje najviac aerosólov, ktoré šíria KORONAVÍRUS

FORT COLLINS - Je jasné, že vzdušný prenos infekčných respiračných častíc hrá dôležitú úlohu pri šírení vírusu spôsobujúceho COVID-19. Predovšetkým z tohto dôvodu boli zatvorené viaceré inštitúcie, napríklad divadlá. Experti sa pozreli na to, ako sa prenáša aerosól pri spievaní či hraní na hudobné nástroje.

Kultúra ako taká, a zďaleka nielen ona, si od začiatku pandémie poriadne vytrpela, pretože pretože podľa odborníkov práve spev, rozprávanie a hranie na hudobné nástroje v preplnených priestoroch môže vystaviť účinkujúcich aj divákov vysokému riziku nákazy.

Zdroj: TASR/Divadlo Brodway

Spievanie je horšie ako rozprávanie

Tieto podozrenia sa potvrdili v štúdii Univerzitného centra umenia (CSU) na Coloradskej univerzite, v ktorej experti merali aerosóĺy unikajúce z dýchacích ciest ľudí, ktorí spievali alebo hrali na hudobné nástroje. Zistilo sa, že spievanie je horšie ako rozprávanie, pokiaľ ide o to, koľko častíc sa emituje do vzduchu. Platí, že čím hlasnejšie hovoríte alebo spievate, tým viac častíc rozširujete. Vek a pohlavie osoby tiež ovplyvňuje "dýchacie emisie", pričom dospelí muži emitujú v priemere viac častíc do vzduchu než ženy a deti.

Výskum začal prebiehať na začiatku pandémie ešte predtým, ako boli vyvinuté a dostupné vakcíny. Viedol ju John Volckens, profesor na Katedre strojného inžinierstva na Energetickom inštitúte CSU, Coloradskej škole verejného zdravia, Škole biomedicínskeho inžinierstva a Katedre Environmentálnych a rádiologických vied o zdraví. Jeho tím spolupracoval s riaditeľom CSU Školy hudby, divadla a tanca Danom Goblem, aby určil, do akej miery speváci, hudobníci a herci emitujú aerosóly (drobné vzduchom prenášané častice s veľkosťou menšou ako sto mikrónov) a či by tieto emisie mohli byť vyčísliteľné.

Zdroj: Getty Images

Prvý recenzovaný dokument spolupráce bol publikovaný v časopise Environmental Science and Technology Letters. Ukázalo sa, že pri speve človek vyprodukuje o 77 percent viac aerosólov ako pri rozprávaní. Dospelí vyprodukovali o 62 percent viac aerosólov než maloletí a muži zas vyprodukovali o 34 percent viac aerosólov ako ženy. Vedecké zistenia z hry na dychové nástroje ešte čakajú na ďalšiu analýzu údajov a hodnotenie.

Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini

Hlavnou technológiou štúdie bola aerosólová testovacia komora v laboratóriu Volckens‘s Powerhouse Energy Campus. Približne sto dobrovoľníkov vo veku od 12 do 61 rokov sedelo, resp. stálo v komore a spievalo, rozprávalo alebo hralo na hudobné nástroje, zatiaľ čo sofistikované zariadenia zachytávali a merali dýchacie častice, ktoré produkovali. Experti vykonali meranie, keď mali dobrovoľníci nasadené rúška, ale aj bez nich. Zistili, že aj keď existovali rozdiely medzi počtom častíc, ktoré emitovali maloletí (vek 12 - 18 rokov) v porovnaní s dospelými, tieto rozdiely boli do značnej miery spôsobené hlasom účastníkov a celkovým objemom vydychovaného oxidu uhličitého. Inými slovami, muž môže produkovať viac častíc normálnym rozprávaním v porovnaní s 12-ročným dieťaťom. Keď však dieťa spieva alebo kričí, môže vyprodukovať rovnako či dokonca viac aerosólu ako muž.

"Spoločné monitorovanie hladiny CO2 a hluku vo vnútorných priestoroch by mohlo pôsobiť ako jednoduchý, lacný indikátor rizika prenosu chorôb vzduchom, a nielen COVID-19, ale aj akejkoľvek choroby prenášanej vzduchom, ako je sezónna chrípka či prechladnutie," uviedol Volckens.