Otec prichytil dcéru (†16) pri sexe s tínedžerom: Nasledoval šialený masaker

Mauricio Johnson zabil svoju priateľku Shelly Autumn May Moonovú a jej rodičov v ich dome v kalifornskom okrese Humboldt. Stalo sa tak po tom, ako ich načapal otec dievčaťa pri sexe. Tínedžer sa trojnásobnej vražde priznal. Urobil tak preto, lebo "nechcel žiadnych svedkov ich sexuálnych radovánok".

K masakru došlo ešte vo februári. Nikki Metcalf chcel skontrolovať svoju nevlastnú dcéru, tak vošiel do jej izby. Našiel ju spolu s Johnsonom ležať v posteli. Metcalf dal mladíkovi facku. Ten následne vyšiel z miestnosti so stiahnutými nohavicami, vybral zo svojho batoha pištoľ a zastrelil Metcalfa do hlavy. To prebudilo matku dievčaťa Margarett Moonovú. Johnson potom zavraždil ju aj Shelly.

Trinásťročná sestra obete upovedomila záchranné zložky. Tínedžer bol nedávno odsúdený na 150 rokov väzenia. Nárok na podmienečné prepustenie má po 25 rokoch.