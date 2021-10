Experti upozorňujú: Keď máte viac ako 65 rokov, nejedzte tieto druhy SYRA

ROCHESTER - Bez ohľadu na to, ako mlado sa cítite, starnutiu nezabránite. S vyšším vekom prichádza množstvo zmien, napríklad aj v stravovaní. Odborníci najnovšie prezradili, že existuje niekoľko druhov syra, ktoré pre ľudí starších ako 65 rokov predstavujú nebezpečenstvo.

Starším dospelým podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) hrozí vyššie riziko otravy jedlom. Je to preto, že ako ľudia starnú, ich imunitný systém a orgány nerozpoznávajú a nezbavujú sa škodlivých zárodkov tak dobre, ako keď boli mladší. Seniori sú preto zraniteľnejší voči vážnym chorobám prenášaným potravinami vrátane infekcií spôsobených baktériami Salmonella, E. coli či Listeria. Keď dovŕšite 65 rokov, niektoré z pochúťok, ktoré ste si bežne zvykli dopriať, by ste mali podľa odborníkov zo svojho jedálnička vylúčiť.

Zdroj: Getty Images

Brie a camembert

Americké lekárske výskumné centrum Mayo Clinic v tejto súvislosti varuje najmä pred niektorými druhmi plesnivých syrov, ako sú brie a camembert. Tie totiž môžu spôsobiť otravu jedlom u seniorov a iných zraniteľných skupín. Aj keď plesne používané v týchto syroch sú pre väčšinu zdravých dospelých bezpečné, experti upozorňujú, že ľudia s oslabeným imunitným systémom, starší ľudia, tehotné ženy, dojčatá a malé deti by sa im mali vyhýbať.

Podľa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) môžu tieto druhy syrov predstavovať nebezpečenstvo, pretože sú menej kyslé ako tvrdé syry a obsahujú viac vlhkosti, čo znamená, že môžu byť ideálnym prostredím pre škodlivé baktérie, ako sú listérie. Listeria, Salmonella a Brucella sú len niektoré z najbežnejších bakteriálnych kontaminantov nachádzajúcich sa v mäkkých syroch.

Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ide o syry vyzreté plesňou, NHS uvádza, že existuje jeden bezpečný spôsob, ako si naďalej vychutnať svoje obľúbené mäkké syry aj po dovŕšení 65 rokov. "Dôkladné varenie by malo zabiť všetky baktérie v syre, takže by malo byť bezpečné jesť varené plesňové dozrievajúce mäkké syry, ako sú brie, camembert a chevre, a varené mäkké modré syry, ako napríklad rokfort či gorgonzola, alebo jedlá, ktoré ich obsahujú," vysvetlila organizácia, podľa ktorej je dôležité dbať na to, aby bol syr dôkladne uvarený, až kým nie je úplne celý horúci.