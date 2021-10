VIDEO Dievčina šokovala pikantným priznaním: Nechcite vedieť, ako prebieha sex v jej rodine

Madi Brooksová z USA vysvetlila usporiadanie ľudí vo videu, ktoré publikovala na TikToku. To pritiahlo obrovskú pozornosť. Na záberoch je ona, jej matka a manžel. Mladík stojí za jej mamou, čo pôsobí trochu zvláštne. Podľa Madi to ale zvláštne nie je, pretože tí dvaja spolu spávajú. Údajne sú všetci traja v otvorenom vzťahu. "Ja a moja mama sme obe swingerky a je to skvelé. Viete prečo? Kedykoľvek nemám náladu, môžem dovoliť manželovi, aby mal ju. Áno, som taká manželka. Nechávam svojho manžela, aby ju mal párkrát do týždňa," vysvetlila svojrázna Američanka.

Podobné "povolenie" má aj jej sestra. "Chcete vedieť, ako urobím svojho muža šťastným? Nechala som ho hrať sa s mojou malou sestrou," upresnila. Brooksovej videá vyvolávajú medzi užívateľmi veľké rozpaky. "Ako sa táto konverzácia vôbec začala?" opýtal sa jeden z nich.

Otvorený vzťah je intímny vzťah, ktorý je sexuálne nemonogamný, čo znamená, že sa do neho môžu zapojiť viacerí ľudia. Mal by fungovať na princípe otvorenosti, úprimnosti a tolerancie a hlavne s ním musia súhlasiť všetky zainteresované strany. Inak sa to môže skončiť katastrofou.