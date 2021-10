Na dne najväčšieho jazera v Alpách spočíva už desiatky rokov obrovská hrozba

Odborníci si dlho mysleli, že v najväčšo alpskom jazere bezpečne odpočívajú chránené vrstvami sedimentu, v poslednom čase ale mnohí z nich začali vyjadrovať obavy ohľadom možných ekologických škôd a rizík pre obyvateľov. Znovu sa preto rieši, či by nebolo lepšie zbrane z jazera vyloviť. "Domnievame sa, že tam dole sú bomby, delostrelecké granáty a munícia do strelných zbraní," hovorí hlavný geológ ženevského kantónu Jacques Martelain. Niektorí ale majú strach, že na dne môžu byť i nebezpečné fosgénové bomby. Vôbec prvýkrát sa preto švajčiarske úrady chystajú poctivo zmapovať, aký druh munície, kde a v akom množstvo leží a či by sa mala odstrániť.

Zdroj: Getty Images

Švajčiarsko je síce neutrálny štát, ktorý nebojoval ani v jednej zo svetových vojen, ale jeho neutralita je vykúpená zásobami zbraní. Od konca prvej svetovej vojny až do 60. rokov minulého storočia často vyslúžilá munícia a výzbroj končili v jazerách po celej krajine. Odhaduje sa, že za desiatky rokov skončilo v Luzernskom, Thunskom a Brienzskom jazere asi 8000 tn munície. Úrady napriek tomu dospeli k záveru, že je bezpečnejšie ju nechať pod vodou, pretože väčšinou leží pod silnými vrstvami usadenín vo veľkých hĺbkach.

Zdroj: TASR/AP/Valentin Flauraud

V prípade Ženevského jazera je ale situácia trochu iná, lebo túto vodnú plochu využívala zbrojovka Hispano-Suiza ako skládku nadbytočnej munície až do 60. rokov 20. storočia. Na dne skončilo asi 50 až 1000 ton munície. To sa má teraz zmeniť, pretože experti budú dno mapovať pomocou sonarov, a to najmä v plytších častiach jazera. Ženevské jazero je dlhé 73 kilometrov, v najširšom mieste široké 14 kilometrov a maximálna hĺbka dosahuje 310 metrov. Ženeva berie z jazera 80 percent pitnej vody. Miestna radnica sa dlho domnievala, že munícia leží hlavne v hlbších častiach a je pokrytá usadeninami, ktoré ju chránia. V roku 2019 ale francúzska ekologická organizácia Odysseus 3.1 objavila nevybuchnutú muníciu v hĺbke 50 metrov, navyše nezakrytú sedimentami.

Podľa bývalej poslankyne regionálneho parlamentu a potápačky Salimy Moyardovej zbrane na dne lákajú amatérskych potápačov, čo môže byť riskantné. "Môžu sa objaviť jedinci, ktorí budú muníciu hľadať a potom si korisť vystavia nad krbom. To by bola vážna vec - pre nich samých, pre ich susedov i pre životné prostredie," vyhlásila Moyardová.