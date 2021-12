Pred 42 rokmi znásilnili a zavraždili študentku (†16): Šokujúce odhalenie polície

Rodina stredoškolskej študentky Kim Bryantovej ohlásila koncom januára 1979, že dcéra je nezvestná. Po dlhom pátraní sa 20. februára našlo jej mŕtve telo v odľahlej púštnej oblasti. Súdny lekár zistil, že bola znásilnená, a práve tak sa do policajnej databázy dostala vzorka DNA zo spermií pravdepodobného páchateľa.

Kim Bryant, a Western High School student, disappeared in 1979. Her body was later discovered but her killer was never identified. Thanks to DNA advancements, we now know who her killer is.

