Olivia (36) bola od narodenia slepá: Prezradila, čo ju najviac šokovalo po tom, ako jej vrátili zrak

Olivia Durantová pravidelne zverejňuje TikTok videá, kde rada opisuje, aké to bolo, keď bola nevidiaca a odpovedá na otázky fanúšikov. "Slepota je spektrum. Každý nevidomý nie je rovnaký. Bola som taká krátkozraká, že som nedokázala identifikovať ľudí, chodiť sama von alebo sledovať televíziu," vysvetľuje.

Pred dvomi rokmi však Durantová prekonala tento hendikep vďaka chirurgickému zákroku a začala vidieť. Spomína si, že po toľkých rokoch to bol pre ňu hotový šok, keď zrazu uvidela okolitý svet. Na otázku, aké veci ju prekvapili svojím vzhľadom v porovnaní s tým, ako ich vnímala predtým, odpovedala, že bola prekvapená z veľkosti a rozsahu určitých vecí. "Priestor, kde je veľa informácií, napríklad koncert, bar alebo plná reštaurácia, to ma skutočne veľmi rozhodilo, pretože váš mozog nemôže všetky tieto informácie prijať v jednom okamihu. Predstavte si, že prejdete z 8-bitového Nintenda na PS4 cez noc. Vášmu mozgu bude chvíľu trvať, kým sa tomu prispôsobí. Je to skoro ako získať nové psychické schopnosti."

Jeden užívateľ sa zaujímal o to, čo Oliviu najviac šokovalo, keď začala vidieť. Prekvapivo odpovedala, že to bol jej vlastný výzor. "Netušila som, ako vyzerám a keď som išla do obchodov so zrkadlami a videla som sa, tak som sa pozdravila, pretože som si myslela, že som iný človek. Mala som úplnú krízu identifikácie, pretože je to trochu zvláštne, keď sa nemôžete rozpoznať a zároveň to vyvoláva aj znepokojenie. Všetko, čo ste o sebe vedeli, bolo zrazu nesprávne," vysvetlila Durantová, ktorá pochádza z Pittsburghu, no žije v kalifornskom Los Angeles.