Prerazil dno! Internetom koluje šokujúce VIDEO: Mladík si natáčal hendikepovanú ženu a ZABÁVAL sa na tom

BRATISLAVA – Bez štipky súdnosti. Tak by sa dalo označiť správanie mladého muža, ktorému zjavne prišlo „veľmi zábavné“ stretnutie s fyzicky hendikepovanou ženou v nákupnom centre. Vytiahol preto mobilný telefón, ženu si natočil a videom, v ktorom zazneli aj krajne nevhodné komentáre, sa pochválil na Instagrame.

Na videu, na ktoré upozornila facebookova stránka "Denník záchranára" môžeme vidieť ženu, ktorá kráča nákupným centrom. Podľa záberov je zrejmé, že trpí zdravotnými problémami a pri chôdzi si musí pomáhať špeciálnou pomôckou.

Práve takýto štýl chôdze sa zdal zábavný mladému mužovi, ktorí nielenže ženu natočil, ale ešte aj nevhodne celú situáciu okomentoval. "Kukajte, 36 s odklonmi," povie a v pozadí je vzápätí počuť ženský smiech. Následne sa zasmeje aj sám mladík. Vo videu zaznie aj niekoľko vulgarizmov.

Spŕška kritiky na seba nenechala dlho čakať

Pod príspevkom sa začali hromadiť ihneď rozhorčené komentáre. "Na tomto sa môže smiať iba d*bil, ktorý nemá iq ani húpacieho koníka,“ znel jeden z nich. „Ale by som jednu ,,dr*la, že by ho vlastná mať nespoznala,“ dodala ďalšia s diskutujúcich. „Úbohosť, chorosť človeka, ktorý to natáča a tá čo sa na tom zabáva detto!!!," znel ďalší z odkazov.