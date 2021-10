BRATISLAVA - Hovorí sa, že svoj osud máme v rukách iba my. To, či to platí aj pri horoskope ťažko povedať. Prečítaj si náš uvoľnený horoskop na október, ktorého cieľom je najmä vyčariť ti úsmev na tvári. Nezabudni ho poslať aj kamošom, aby sa pripravili na nasledujúci mesiac.