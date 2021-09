VIDEO Kráska (22) zúrivo odišla z fotenia: Keď zistíte, čo od nej chcel fotograf, pochopíte ju

ANTWERP - Belgická modelka bola zachytená na videu, ako nadáva fotografovi za to, že od nej chcel, aby dva týždne nejedla, pretože musí schudnúť. Jej hmotnosť je pritom úplne v poriadku, no fotograf si očividne myslel niečo iné. Brunetka v tejto súvislosti upozorňuje na to, že podobné nemiestne komentáre by mohli u iných, nie až tak sebaistých modeliek, vyvolať vážne zdravotné problémy.

Lize Dzjabrailová sa tešila na fotenie, ktoré mala absolvovať o pár týždňov, no nakoniec sa ho odmietla zúčastniť. Viedla ju k tomu nemiestna poznámka fotografa, ktorý od nej údajne chcel, aby dva týždne pred fotením prestala jesť, pretože potrebuje schudnúť. Na to mu odpovedala, že podobné "rady" môžu akurát tak viesť k tomu, že u niektorých žien sa vyvinie porucha príjmu potravy alebo budú mať komplexy z toho, ako vyzerajú.

"Nedávno ma oslovila jedna belgická módna značka, aby som pre nich niečo nafotila. Klient vedel, ako vyzerám a akú mám veľkosť a povedal, že je s tým absolútne spokojný. Keď som ale prišla do štúdia, fotograf mi povedal, že by bolo dobré, keby som dva týždne nejedla, aby som na fotkách vyzerala chudšie. Ostala som v šoku a chvíľu som tam len tak stála, mlčala a s údivom pozerala na neho," opisuje nepríjemnú skúsenosť 22-ročná modelka a influencerka, podľa ktorej je veľmi dôležité poznať vo všetkom isté hranice. "Predstavte, že by som ho poslúchla a niekoľko týždňov nejedla. Ktovie, čo by odo mňa chcel nabudúce," pokračuje.

Dzjabrailová tvrdí, že po tom, ako zo štúdia odišla, jej volal klient a za fotografovo správanie sa ospravedlnil. Zároveň ju požiadal, aby sa vrátila, ona to ale odmietla. Nasledujúci deň dotyčný fotograf prišiel o prácu.

Lize zverejnila video incidentu preto, aby vyslala ľuďom, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii, jasný signál. "Ja som zákazku dokázala odmietnuť, ale iné, menej sebaisté modelky, by to možno neurobili. Možno by pristúpili na podmienky fotografa a hladovali by a v dôsledku toho by skončili s poruchou prijímania potravy. A v najhoršom prípade by na to zomreli, len kvôli jednej hlúpej poznámke," uzavrela. Ľudia ju za jej nekompromisný postoj chvália a oceňujú, že aj takýmto spôsobom bojuje za to, aby sa na modelky nepozeralo len ako na vychudnutý vešiak.