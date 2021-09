Vedci odhalili výsledky najrozsiahlejšej svetovej štúdie o COVIDE: Jasný verdikt, takto to je s očkovaním

Experti uskutočnili prvú rozsiahlu štúdiu, ktorá porovnáva riziká očkovania s rizikami infekcie COVID-19 v tej istej populácii v rovnakom čase. Výsledky ukazujú, že riziká ochorenia ďaleko prevyšujú akékoľvek riziká vyplývajúce z očkovania. Výskumu sa zúčastnili takmer dva milióny ľudí žijúcich v Izraeli. "V tejto štúdii v celonárodnom prostredí hromadného očkovania nebola vakcína BNT162b2 spojená so zvýšeným rizikom väčšiny skúmaných nežiaducich komplikácií," píše vo svojej správe Ran Balicer z Výskumného ústavu Clalit v Tel Avive v časopise New England Journal of Medicine.

Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

Medzi skúmanými osobami sa objavili prípady myokarditídy - typu zápalu srdca, ktorý je spojený s oboma mRNa vakcínami od výrobcov Moderna a Pfizer. Predstavuje to asi tri ďalšie prípady na 100 000 očkovaných, pričom boli pozorované takmer výlučne medzi mladými mužmi. "Medzi hlavné potenciálne identifikované nežiaduce komplikácie patrilo nadmerné riziko lymfadenopatie (zdurenie lymfatických uzlín), infekcia pásovým oparom, zápalu slepého čreva a myokarditídy. Aby sme tieto riziká zaradili do kontextu, skúmali sme aj údaje o viac ako 240 000 infikovaných osobách, čím sme odhadli účinky dokumentovanej infekcie SARS CoV-2 na výskyt rovnakých nežiaducich udalostí," vysvetlili vedci.

Zdroj: Getty Images

Ochorenie COVID-19 zvýšilo riziko myokarditídy oveľa viac ako očkovanie; Vedci odhalili 11 prípadov na 100 000 očkovaných ľudí. Dospeli aj k ďalším prekvapivým záverom. "Počas prebiehajúceho výskumu boli pozorované niektoré pôvodne neočakávané účinky. Vakcína BNT162b2 sa zdá byť ochranná pred určitými zdravotnými komplikáciami, ako je anémia a intrakraniálne krvácanie." Grace Leeová, pediatrička na Stanfordskej univerzite, ktorá predsedá Poradnému výboru pre imunizačné postupy Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA, uviedla, že tieto zistenia poskytujú cennú perspektívu. "Vakcíny mRNA môžu byť spojené s myokarditídou, ale môžu tiež predchádzať prípadom myokarditídy, akútneho poškodenia obličiek, arytmie a tromboembolickej choroby," skonštatovala.