Dôchodkyňa (73) si objednala nákup donáškou: Keď otvorila tašku, z toho nálezu jej prišlo zle

Na tento nákup tak skoro nezabudne! Sedemdesiattriročná dôchodkyňa si pred niekoľkými dňami objednala nákup z predajne Woolworths, ktorej zákazníčkou je už dlhé roky. Spolu s manželom trpia viacerými chorobami vrátane Parkinsona, preto uprednostňujú tento druh nákupu.

Najnovšie, keď kuriér nechal tašky pred domom, si všimla, že jedna z nich sa líši od zvyšku. Doma, počas vykladania tovaru, v igelitke našla niečo, čo malo bielo-ružovú farbu. Keď to zodvihla, zistila, že je to mokré. Žena nakoniec zistila, že to bola použitá plienka. "Čo to, preboha, je? Ešte nikdy som nebola taká znechutená!" uviedla Austrálčanka v rozhovore pre 7News.

Zástupcovia Woolworths informovali, že okamžite po ohlásení incidentu začali vec vyšetrovať. "To, čo sa stalo, je znepokojujúce. Snažíme sa čo najrýchlejšie zistiť, ako k tomu mohlo dôjsť," uviedol hovorca obchodnej siete s tým, že zákazníčke sa ospravednili.