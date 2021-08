VIDEO Tomu sa povie drahé zásnuby: Polícia počas tvrdého lockdownu na oslave vyzbierala 184-tisíc eur!

MELBOURNE – Prísne zákazy v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu neobmedzujú iba život na Slovensku. Svoje o nich vedia aj v zahraničí a výnimkou v tomto smere nie je ani Austrália. Nie každý si z nich však robí ťažkú hlavu. Porušiť nariadenia sa rozhodli aj snúbenci z mesta Melbourne. Vyšlo ich to však poriadne draho.

V Melbourne, ležiacom v austrálskom štáte Viktória, aktuálne platí prísny lockdown, ktorý má na svedomí, ako inak, pandémia koronavírusu. Budúci manželia sa však napriek tomu rozhodli usporiadať oslavu svojich zásnub. Mali však smolu, lebo sa ocitli pod drobnohľadom bezpečnostných zložiek.

Za párty v čase, keď sa podobné podujatia konať nemôžu, si vyslúžil každý z 56 prítomných dospelých hostí pokutu vo výške 5452 austrálskych dolárov, čo dokopy predstavuje neuveriteľných vyše 300 000 dolárov. V prepošte ide o zhruba 184 000 eur. Zvyšok oslávencov mali tvoriť podľa austrálskeho webu Nive News deti, ktoré však obišli bez pokuty.

Vo videu, ktoré zachytáva časť oslavy je tiež vidieť, že nik z účastníkov nemá na tvári rúško. Budúci ženích dokonca žartuje. "Jasné, že je to legálne, lebo ide o skupinovú terapiu. To je dôvod, prečo je tu môj otec," hovorí so smiechom a očividne týmto výrokom pobavil aj ostatných prítomných. Či sa smiali aj pri platení mastnej pokuty, nevedno.

Celá záležitosť je o to šokujúcejšia, že niektorí z zúčastnených boli pozitívne testovaní na koronavírus.

Premiér štátu Viktória Daniel Andrews označil takéto počínanie za sebecké a zábery ho pobúrili. Predstaviteľ miestnych zdravotníckych orgánov Brett Sutton zasa označil podujatie za neuveriteľne deštruktívne.