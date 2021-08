VEDELI STE? Horor Nočná mora z Elm Street bol inšpirovaný skutočnou záhadou!

NEW YORK - Film Nočná mora z Elm Street je už dnes považovaný za hororovú klasiku. Ak si myslíte, že snímka je iba výplodom fantázie jej tvorcov, mýlite sa. Režisér Wes Craven totiž uviedol, že sa pri nakrúcaní inšpiroval desivými skutočnosťami, ktoré sa objavili v osemdesiatych rokoch v sérii článkov v denníku Los Angeles Times.

Režisér filmového trháku Nočná mora z Elm Street z 80. rokov uviedol, že predlohu pre nakrútenie mu poskytol sám život. V tom čase totiž noviny LA Times priniesli informácie o zdravých mladých mužoch z juhovýchodnej Ázie, ktorí prišli do USA a bez rozpoznateľných zdravotných problémov po istom čase začali kričať v spánku a náhle zomreli. Išlo o jedno z piatich najčastejších príčin úmrtí medzi laoskými Hmongmi. Počet zosnulých bol alarmujúco vysoký, v roku 1981 ich bolo najmenej 117. Lekárske úrady označili sériu týchto úmrtí ako "syndróm ázijskej smrti", neskôr aj ako "syndróm náhleho neočakávaného nočného úmrtia" (SUNDS)". "Na Filipínach sa tomu hovorí bangungut, v Japonsku pokkuri, v Thajsku zas inak. Ale všetko v preklade znamená v podstate to isté: smrť v nočnej more," uviedol uznávaný forenzný patológ Robert Kirschner v roku 1987.

Zdroj: thinkstock.com

Začali sme sa už čudovať

V tom čase znepokojovali tieto narastajúce prípady nielen miestne úrady, ale aj verejnosť. "Viem, na čo nezomreli. Nezomreli na následky streľby, ktorá by im zasiahla lebku, a ani na bodnutie do srdca. Nespadli tiež zo strechy, neboli otrávení, pretože v každom prípade sme urobili pitvu a nezistili sme vôbec nič. Nepredpokladali sme, že sa deje niečo záhadné, až kým veľmi rýchlo nedošlo k tretiemu a štvrtému úmrtiu. Potom sme sa už začali čudovať," poznamenal psychiater Michael McGee. Pri pitvách ďalších osemnástich zosnulých lekári zistili, že mali zväčšené srdcia. U sedemnástich z nich zas rozpoznali defekty v systémoch, ktoré iniciujú a koordinujú svalové kontrakcie srdca. Doktor Friedrich Eckner, ktorý vykonával pitvy, vtedy pre LA Times opísal, že akoby v srdciach mŕtvych nastal skrat.

Systematickejší prieskum záhadných úmrtí sa uskutočnil v roku 1987 a jeho výsledky boli publikované v časopise American Journal of Public Health. Zameraný bol na uvedené úmrtia v USA a v utečeneckých táboroch v Thajsku. Výsledky prvých pozorovaní naznačili, že prípady tohto druhu boli táboroch ešte častejšie než v uliciach Los Angeles. Štúdia skúmala iba úmrtia počas spánku a sústredila sa na rodiny a priateľov zosnulých. V mnohých prípadoch boli zistené predchádzajúce prípady porúch spánku. V jednej rodine zistili, že ich dcéra dýcha abnormálne. Báli sa, že jej správanie je podobné tomu, čo počuli od ostatných a zobudili ju a ona sa o niekoľko minút spamätala. O 33 mesiacov neskôr však skonala pred očami rodičov, keď sa u nej objavili podobné dýchacie ťažkosti.

Zdroj: Getty Images

Syndróm spôsobený mutáciami

Ďalší svedok uviedol, že videl, ako sa 25-ročný muž zobudil po abnormálnom dýchaní. Prehliadka u lekára síce nič neodhalila, pacient však po niekoľkých hodinách zomrel. Medzi zisteniami figuroval aj fakt, že v rodinách, kde sa vyskytlo takéto úmrtie, trpeli ich členovia epilepsiou. Obeťami náhlej smrti v USA boli častejšie prisťahovalci z Ázie, ktorí boli v krajine iba krátko. Toto zistenie naznačilo, že novo prichádzajúci utečenci mohli byť viac ohrození rizikom náhlej smrti než členovia tej istej skupiny, ktorí žili v Amerike dlhšie. Významným faktorom úmrtí preto mohol byť aj stres. Profesorka Kalifornskej univerzity Shelley Adlerová dokonca tvrdila, že k úmrtiam prispela viera v duchov nočnej mory, ktorá prevláda v populácii Hmongov. Nakoniec však bola pravdepodobná príčina úmrtí odhalená. Išlo o Brugadov syndróm spôsobený mutáciami, ktorý sa najčastejšie vyskytuje v géne SCN5A a narušuje normálny srdcový rytmus. Podľa lekárov ide o dedičnú záležitosť a nie je iba príčinou niektorých prípadov syndrómu náhleho úmrtia dojčiat, ale aj prípadov SUNDS.