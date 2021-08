Pijete viac ako toľkoto šálok kávy denne? Pozor, vystavujete sa obrovskému riziku!

ADELAIDE - Hoci si väčšina ľudí myslí, že konzumácia kávy vedie k zvýšenej aktivite mozgu, podľa najnovších zistení vedcov je to presne naopak. A to v prípade, že pijete viac ako šesť šálok tohto lahodného moku denne. Tak ako pri všetkom, aj pri káve teda platí, že ju treba konzumovať s mierou.

Pitie kávy patrí u mnohých ľudí k rutine, bez ktorej si nevedia predstaviť svoj deň. Jej veľké množstvo ale ľuďom podľa všetkého škodí. Veci z Univerzity Južnej Austrálie totiž zistili, že kofeín súvisí s menším objemom mozgu a väčším rizikom demencie. V rámci svojej štúdie skúmali 17 702 účastníkov vo veku 37 až 73 rokov a sledovali, ako káva ovplyvňuje ich mozgy. Zistili, že u tých, ktorí pili viac ako šesť šálok kávy denne, bolo až o 53 percent vyššie riziko demencie.

Zdroj: pixabay.com

"Káva je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. Vzhľadom na to, že sa jej ale skonzumuje viac ako deväť miliárd kilogramov ročne, je dôležité porozumieť potenciálnym zdravotným rizikám," uviedla vedúca autorka výskumu Kitty Phamová s tým, že ide o najväčšiu štúdiu zaoberajúcu sa súvislosťou medzi pitím kávy, objemom mozgu, rizikom demencie a mŕtvice. "Berúc do úvahy všetky premenné, zistili sme, že veľká konzumácia kávy silno súvisela so znížením objemu mozgu," dodala Phamová.

Pár šálok kávy denne by teda malo byť v poriadku a zdraviu neškodné. "Typická denná konzumácia kávy sa pohybuje medzi jednou a dvomi šálkami. Samozrejme, veľkosť šálok sa môže líšiť, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že pár šálok denne je v poriadku," vysvetlila profesorka Elina Hyppönenová zo skupiny pre výživovú a genetickú epidemiológiu z Univerzity Južnej Austrálie.