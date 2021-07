Pijete KÁVU týmto spôsobom? Pozor! Zvyšujete tým riziko vzniku rakoviny

Ak radi začínate deň horúcou šálkou kávy, môžete si tým chtiac-nechtiac zvýšiť riziko vzniku určitých druhov rakoviny. Štúdia zverejnená v Medzinárodnom vestníku rakoviny z roku 2019 skúmala po dobu desaitich rokov 50 045 dospelých vo veku od 45 do 75 rokov. Vedci zistili, že tí, ktorí vypili 700 mililitrov čaju denne pri teplote 60 stupňov Celzia alebo viac, mali o 90 percent väčšie riziko vzniku rakoviny pažeráka ako tí, ktorí konzumovali svoje nápoje pri teplotách klasifikovaných ako vlažné alebo studené.

Zdroj: pixabay.com

Ak si teda chcete vychutnať kávu alebo čaj bez ohrozenia zdravia, počkajte niekoľko minút, kým vychladne. "Pitie veľmi horúceho čaju môže zvýšiť riziko rakoviny pažeráka, a preto je vhodné pred pitím počkať, kým horúce nápoje trochu vychladnú," vysvetlil Farhad Islami, vedecký riaditeľ pre výskum v spoločnosti American Cancer Society a autor štúdie International Journal of Cancer.

Nemáte chuť čakať, až sa vaša káva alebo čaj sama ochladí? Pridanie studeného mlieka alebo mlieka izbovej teploty môže dostatočne znížiť teplotu vášho nápoja natoľko, že už nebude predstavovať riziko pre váš tráviaci trakt. Čo sa týka pridávania cukru do kávy, to môže tiež spôsobiť problémy. Okrem pridania zbytočných kalórií do vášho nápoja štúdia z roku 2017 zistila, že konzumácia potravinovej sacharózy bola tiež spojená s vyšším výskytom rakoviny pažeráka.

Zdroj: gettyimages.com

Aj keď sa pitie ľadovej kávy môže javiť ako bezpečnejšia alternatíva, pokiaľ ide o riziko rakoviny pažeráka, odborníci zo Svetového fondu pre výskum rakoviny (WCRF) tvrdia, že veľa sladkých ľadových nápojov môže takisto predstavovať riziko rakoviny. "Ak ich pijete pravidelne, zvýši sa u vás šanca vzniku nadváhy, čo zas zvyšuje riziko vzniku rakoviny a ďalších chorôb, ako sú srdcové ochorenia či cukrovka," uviedla vedúca vedeckého programu Rachel Thompsonová.

Pitie kávy však v konečnom dôsledku nepredstavuje hrozbu pre zdravotný stav. Podľa štúdie zverejnenej v roku 2016 v Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention bolo pitie len jednej alebo dvoch šálok kávy denne spojené s 26-percentným znížením rizika rakoviny hrubého čreva. Treba preto pamätať na to, že všetko treba konzumovať s mierou a v tej správnej forme.