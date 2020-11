Tínedžer bol po nehode dva mesiace v kóme: Prebudil sa okamžite po tom, ako počul tieto dve SLOVÁ

V júli sa osemnásťročný Chiu stal účastníkom dopravnej nehody v okrese Hsinchu, keď jazdil na svojom skútri. Utrpel pri tom viacnásobné ťažké zranenia a po prevoze do nemocnice upadol do kómy. Vedúci jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocnici Ton Yen Hsieh Tsung-hsin uviedol, že tínedžer utrpel pneumotorax, poranenie sleziny, pravej obličky aj pečene, vnútorné krvávanie, mnohopočetné zlomeniny. Podstúpil urgentnú operáciu, vďaka ktorej sa síce podarilo lekárom stabilizovať jeho stav, no následne upadol do ešte hlbšej kómy.

Počas svojej hospitalizácie Chiu podstúpil šesť zákrokov vrátane kraniotómie či laparotómie, informoval denník Taiwan News. Viackrát to už s ním vyzeralo tak, že to neprežije, no napokon sa vždy dostal z toho najhoršieho. Po jeho boku sa vždy nachádzal niekto z najbližšej rodiny a modlil sa, aby sa prebudil. Na 62. den v kóme sa stal zázrak. Práve, keď bol pri Chiuovi jeho starší brat, zo žartu povedal: "Braček, chystám sa ti zjesť tvoj obľúbený kurací rezeň."

Zdroj: Getty Images

Pacientov tep sa okamžite nato začal zrýchľovať a Chiu začal postupne nadobúdať vedomie. Jeho životné funkcie sa stabilizovali. Po pár týždňoch ho prepustili z nemocnice domov. Mladík sa tam však nedávno vrátil aj s koláčom, aby poďakoval zdravotnému personálu za jeho neúnavnú snahu o jeho záchranu.