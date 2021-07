Podivné prípady ľudí, ktorí zomreli od smiechu: Odborníci prezradili, ako je to možné

Aj keď to znie ako bizarný, pre niektorých dokonca fantastický spôsob, ako umrieť, smrť od smiechu je zvyčajne dôsledkom zástavy srdca alebo zadusenia. Predstavte si, že ste v treťom storočí pred naším letopočtom v starovekom Grécku, poriadne sa najete, napijete vína a pochutnávate si na figách, keď zrazu vybuchnete smiechom, ktorý sa vám stane osudným. Presne to sa stalo gréckemu filozofovi Chrysippovi. Ale aby boli veci uvedené na pravú mieru, v skutočnosti nezomriete od samotného smiechu, ten totiž môže vyvolať inú príčinu. Tieto príčiny smrti od smiechu zahŕňajú:

Astmatický záchvat

Astmatické záchvaty môžu vyvolať rôzne emócie či aktivity. Jednou z nich je aj chichotanie. V niektorých prípadoch sa niekto dokáže zasmiať tak, až to vyvolá silný záchvat a postihnutému sa ťažko dýcha. Môže to byť život ohrozujúce a spôsobiť zlyhanie dýchania alebo zástavu srdca.

Ruptúra ​​mozgovej aneuryzmy

Prasknutá aneuryzma mozgu je vydutie, ktoré sa tvorí v cieve mozgu. Môže spôsobiť zvýšený tlak v dutine lebky, čo v kombinácii s kyslíkom v mozgu môže mať za následok kómu alebo smrť.

Zadusenie

Už ste sa niekedy smiali tak veľmi, že ste nemohli dýchať? Príliš silný smiech môže niekedy viesť k zaduseniu. Nezriedka sa stáva, že prestanete dýchať a pripravíte svoje telo o kyslík.

Gelastické záchvaty

Tieto nepríjemne znejúce veci sa zvyčajne začínajú v hypotalame. Sú celkom jedinečné vďaka svojmu spojeniu s nekontrolovateľným smiechom a chichotom počas spánku. Podobne zomrel napríklad Wesley Parsons, farmár z Indiany. Jedného dňa v roku 1893 sa zasmial so svojimi priateľmi. Dostal záchvat nekontrolovateľného smiechu, ktorý trval celú hodinu, až sa zmenil na čkanie. O dve hodiny neskôr zomrel.

In 1893, farmer Wesley Parsons laughed to death over a joke told in Laurel, Indiana. He laughed for nearly an hour. He then died two hours after the incident. https://t.co/Pnrjs5mazV — Wikipedia (@Wikipedia) May 24, 2018

Len pred pár desaťročiami zas istý Alex Mitchell z anglického Norfolku sledoval epizódu komediálnej sérieThe Goodies, keď sa začal strašne smiať. To viedlo k zlyhaniu srdca. Pre komika je určite morbídne vyznamenanie, že vytvoril niečo také vtipné, že pri jeho sledovaní niekto zomrel od smiechu, ale hviezdy The Goodies - Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden a Bill Oddie - dostali list od vdovy po Mitchellovi, ktorá sa im poďakovala za to, že spríjemnili manželových posledných tridsať minút života. Zdá sa, že Mitchell zomrel na preexistujúcu komplikáciu so srdcom.

Britský odborník však tvrdí, že smrti od smiechu sa v skutočnosti nemusíte desiť. "Povedal by som, že je vysoko nepravdepodobné, že by niekto v dnešnej dobe skutočne zomrel od smiechu. Je to veľmi zriedkavé. Pokiaľ by teda vtedy práve nemali jedlo v ústach a udusili sa ním," povedal praktický lekár Sapphira Kaushal z Priory Medical Center v Liverpoole.