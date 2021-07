Sudca (68) vyvolal škandál na pohrebe svojej snúbenice (†23): Smútočný príhovor pobúril jej mamu

Pohreb zamestnankyne súdu Ashleigh Petrieovej v Melbourne sprevádzal rodinný škandál. Jej mama Theresa totiž nevydržala počúvať smútočný príhovor dcérinho snúbenca Roda Higginsa. Muž, ktorý zastáva funkciu sudcu v štáte Viktória, sa kvetnato a detailne rozrozprával o problémoch, ktoré mala nebohá dievčina so psychickým zdravím a nezabudol pripomenúť, že užívala lieky na chemickú rovnováhu v mozgu.

Zdroj: Instagram/Ashleigh Petrie

Časť príhovoru, v ktorej Higgins začal opisovať, ako depresia zintenzívňovala Ashleighine nedostatky, už žialiaca matka nezvládla a požiadala ho, aby okamžite prestal. "Myslím, že to stačí," zahriakla rečníka Theresa.

Ashleigh Petrie died at 23, just weeks after her relationship with magistrate Rodney Higgins, 68, made news. She left her superannuation to her mother, then Higgins claimed it.https://t.co/vMQPH4GtQS