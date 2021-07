VIDEO Matka kúpila synovi (11) Happy Meal: To, čo v ňom našla, jej vyrazilo dych

Shirlee Marchesseaultová sa spoločne so synom zastavila v pobočke McDonald’s v americkom meste Auburn v štáte Maine, kde kúpila Happy Meal. Na jej obrovské zdesenie však v balíku s jedlom po návrate domov objavila lieky. "Boli tam štyri balíčky Suboxone," prezradila.

O Suboxone nikdy nepočula, ale rýchlo si vyhľadala názov na internete a zistila, že ide o liek na predpis používaný na liečbu závislosti od opiátov. Na nepríjemný nález narazila až po tom, ako jej syn zjedol väčšinu jedla a ona kontrolovala balík s hračkou. "Vrela vo mne krv. V tom okamihu som ani nevedela, čo mám robiť, a tak som zavolala políciu," pokračuje Američanka.

Zašla späť do McDonald’s, kde sa s ňou stretol policajný dôstojník. Auburnská polícia povedala, že spolupracuje s reštauráciou pri pátraní po zdroji Suboxonu. Neskôr sa zistilo, že lieky do jedla vypadli z vrecka predavača, ktorý ho pripravoval. Ten ich kúpil ilegálne od svojej kolegyne. Oboch čaká v novembri pojednávanie pred súdom za nelegálne držanie liekov na predpis, resp. za nezákonné obchodovanie s liekmi na predpis. Predstavitelia McDonald‘s informovali, že podnikli príslušné kroky, akonáhle sa o tejto nepríjemnosti dozvedeli. "Polícia dokázala, že ide o nešťastnú chybu. Túto situáciu berieme vážne a v našej reštaurácii sme aktualizovali postupy, aby sme zabránili tomu, aby sa to opakovalo," píše sa v oficiálnom stanovisku k prípadu.