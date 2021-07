VIDEO Obchodníka poklepal po pleci záhadný muž: Z toho, čo nasledovalo, naskakujú zimomriavky

Bezpečnostná kamera zachytila ešte v roku 2019 okamih, ktorý sa mohol skončiť tým najhorším možným spôsobom. Serdar Binici'yi, vedúci obchodu v Turecku, stál pri ceste pred svojím obchodom. Z ničoho nič sa pri ňom zjavil cudzinec, ktorý ho poklepkal po pleci. Serdar sa obzrel za seba, aby zistil, kto to je. Uvidel ale len veľké biele nákladné auto smerujúce k nemu. Nákladiak prešiel bez problémov, no zrazu sa mužovým smerom začala rútiť veľká kovová brána. Nechýbalo veľa a zasiahla by ho do tváre. Na záberoch je vidno, že zrážke s bránou sa vyhol doslova o milimetre.

Ohromený obchodník zostal po incidente v šoku. Rozhliadal sa okolo seba, pravdepodobne hľadal záhadného muža. Ten však úplne zmizol. Je zrejmé, že keby Binici'yia nepoklepkal po pleci, ten by sa nikdy neotočil a rútiacu sa bránu by nestihol zbadať včas.

Video, ktoré sa na Reddite nedávno objavilo znovu, neprestáva ľudí udivovať. Pokiaľ ide o vysvetlenie, zdá sa, že zatiaľ žiadne neexistuje. "Je to čudné. Chlap, ktorý klepne mužovi na rameno, má veľmi rozmazanú tvár, ale pokiaľ ide o druhého chlapa (ktorého ten prvý poklepká na rameno), jeho črty tváre vidno zreteľne," podotkol jeden z užívateľov. "Je to ten istý muž, ktorý cestoval späť v čase, aby sa zachránil pred smrťou," špekuloval ďalší. Iný si zas myslí, že išlo o zamaskovaného anjela.