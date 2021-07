VIDEO Historik roky pátral po nacistickom vlaku zlata: Teraz mal v jazere v Poľsku objaviť poklad!

ŽARSKA WIES - Historik, ktorý roky pátral po nacistickom vlaku plnom zlata, možno objavil jazero s pokladmi Tretej ríše. V súčasnosti čaká, či ďalšie vyšetrovanie potvrdí jeho zistenia. Po viac ako piatich rokoch by tak konečne dosiahol to, po čom túžil. Jeho minulé pátrania vyšli nazmar.

Piotr Koper z Walbrzychu na juhozápade Poľska skúma jazero v dedine Žarska Wies od 4. decembra 2020. Spolu s pracovníkmi z Nadácie Zlatý vlak použil sonar a podvodný dron na vypátranie nacistickej kolóny nákladných vozidiel, ktoré údajne obsahujú exponáty z múzea. Vedecký tím už objavil v severozápadnej časti jazera vápennú pec, pár pneumatík a malý kufor. Nádrž preskúmal aj Marcel Korkus, držiteľ Guinnessovho rekordu v potápaní vo vysokých horách. "Výskum bol dokončený v (predminulú) nedeľu. Máme slušné výsledky. Očakávam, že by to mohli byť nákladné vozidlá, ktoré boli potopené v roku 1945. Dnes je ťažké povedať, akú majú hodnotu, pretože to závisí od toho, či sú vraky plné alebo prázdne," uviedol Koper. Teraz podľa jeho slov čakajú na zistenia z radaru. Ak sa výsledky potvrdia, požiadajú o povolenie ťažby.

Zdroj: Youtube/Tv Historia Na Luzie

Pred týmto projektom strávil Piotr roky hľadaním nacistického vlaku, v ktorom mal byť ukrytý poklad. Vlak bol údajne ukrytý v tajnom tuneli v Poľsku od roku 1945, kedy postupovali sovietske sily smerom k nacistom. V auguste 2015 Koper a historik Andreas Richter tvrdili, že našli vlak zakopaný v koľajisku neďaleko mesta Walbrzych. Do pátrania sa zapojili aj miestne orgány, nič však neobjavili.

Zdroj: Youtube/Tv Historia Na Luzie

Začiatkom tohto mesiaca istý expert naznačil, že tzv. nacistická mucholapka - záhadná stavba postavená počas druhej svetovej vojny - mohla byť určená ako štartovacia plocha pre experimentálny lietajúci tanier. Táto bizarná štruktúra je neformálne známa ako Hitlerov Stonehenge a bola súčasťou projektu Riese, tajnej stavby, ktorá zahŕňala hlbokú a zložitú sieť tunelov vybudovaných väzňami koncentračných táborov. Riese pozostávala zo siedmich nedokončených podzemných tunelov umiestnených v Sovích horách v nacistami okupovanom Poľsku v roku 1944. Skutočný účel stavby nikto nepozná, pretože všetky dokumenty v tom čase boli zničené unikajúcimi nacistickými silami po ich porážke vo vojne. Forenzný archeológ Robert Sparling tvrdí, že klenutá kruhová betónová konštrukcia nacistov môže naznačovať, že sa pokúšali postaviť lietajúci tanier so "žiarivými pohonnými systémami".