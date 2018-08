Zvrat v pátraní po nacistiskom vlaku plnom zlata: V Poľsku narazili na zásadný problém

"Je s tým koniec," povedal agentúre DPA Richter. "Už nebudem robiť žiadne hlúposti," dodal pátrač a vyjadril nespokojnosť s prácou svojho poľského kolegu. Pátranie podľa neho nebolo transparentné. Prvý pokus o vykopanie vlaku podľa Richtera zlyhal preto, že výkop nebol dostatočne hlboký. Druhý jeho poľský kolega stále odkladal. "V určitom okamihu som toho mal dosť," vysvetlil Nemec.

Poliak Koper ale chce v pátraní pokračovať na vlastnú päsť. "V zime budeme pokračovať," povedal DPA. Je to podľa neho ten najlepší čas na hľadanie. "Žiadne obmedzenie kvôli kvitnúcim stromom a kríkom, žiadne hniezdiace vtáky," uviedol. Kopať chce tentoraz až do hĺbky 15 metrov.

Legenda z polovice minulého storočia hovorí, že nacisti na konci druhej svetovej vojny vypravili z Vroclavi obrnený vlak plný zlata a cenností. Pred Červenou armádou súpravu schovali v podzemnom tuneli pri Walbrzychu neďaleko hraníc s Českom.

Richter a Koper oznámili, že vedia, kde sa legendárny vlak nachádza, v lete roku 2015. Správa vyvolala senzáciu a o pátraní dvojice informoval rad svetových médií. Podľa väčšiny odborníkov je ale nacistický vlak plný zlata obyčajnou legendou.

"Ak zoberieme do úvahy náklady na prácu a techniku a peniaze, o ktoré som prišiel absenciou v práci, tak sa moje výdavky pohybujú okolo 80-tisíc eur," povedal DPA Richter, podľa ktorého bol nepomer výdavkov medzi ním a Koperom jedným z dôvodov, prečo sa duo pátračov nakoniec rozišlo. Poľský hľadač v minulosti náklady oboch mužov na pátranie po vlaku odhadol na 20-tisíc eur.

Že sa do pátracej akcie pustil, ale Richter neľutuje. Nestratil ani vieru v existenciu vlaku. "Som si na 95 percent istý, že existuje," povedal. O tom, že sa jeho bývalému kolegovi poklad podarí nájsť pri pátraní na vlastnú päsť, ale Nemec pochybuje.

Zhodnúť sa dokážu amatérski historici v jednom: na pátraní po nacistickom vlaku na rozdiel od iných nič nezarobili. Spokojné je tak hlavne mesto Walbrzych, pre ktoré znamenalo pátranie a záujem svetových médií o neho reklamu, ktorú by si samo mohlo len ťažko dovoliť. "Zlatá horúčka" do dolnosliezskeho mesta so zhruba 160-tisíc obyvateľmi podľa radnice prilákala asi o tretinu viac turistov než predtým.