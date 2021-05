Mladíkovi uviazol penis vo fľaši s draslíkom: Nasledovalo neskutočné utrpenie

Správa z roku 1849 informuje o príbehu mladého muža, ktorého penis uviazol vo fľaši za pomerne nepravdepodobných okolností. "Pred niekoľkými mesiacmi ma vo veľkom zhone zavolali k pánovi, ktorý bol v smiešnom, ale bolestivom stave. Pri vyšetrení som našiel asi pollitrovú fľašu s krátkym hrdlom a malým otvorom, pevne spojenú s mužovým penisom, ktorý bol pretiahnutý cez hrdlo a vyčnievajúci do fľaše, opuchnutý a fialový," napísal autor článku publikovanom v časopise Boston Medical and Surgical Journal.

Pohlavný úd mladíka priliehal k hrdlu fľaše, hoci otvor mal priemer len okolo 1,9 centimetra. Vzhľadom na to, že bol veľmi opuchnutý, jeho vytiahnutie z fľaše bolo nemožné. Neskôr sa do prípadu zainteresoval doktor A. B. Shipman z New Yorku. Ten sa pacienta opýtal, prečo strčil penis do fľaše, na čo ten odpovedal, že musia vyriešiť urgentnejšie problémy. "Pacient bol veľmi vystrašený a odstránenie jeho penisu z fľaše bolo také urgentné, že mi neprezradil, ako sa dostal do súčasnej nepriaznivej situácie. Ale veľmi ma prosil, aby som ho okamžite oslobodil, pretože bolesť bola intenzívna a duševné utrpenie a strach boli neznesiteľné," upresnil Shipman.

Zdroj: Getty Images

Lekár sa pokúsil vytiahnuť mužov úd prstami, no neúspešne. Následne chytil nôž a udrel do fľaše, čím ju rozbil a penis konečne oslobodil. Ako sa dalo čakať, bol veľmi opuchnutý a čierny v dôsledku podliatín. Následne sa ale vyskytla ďalšia záhada - na penise boli pľuzgiere, akoby bol spálený alebo obarený vriacou vodou. Shipman vysvetlil, že fľaša, v ktorej bol penis uviaznutý, nebola len taká obyčajná. Údajne v nej bola nafta zmiešaná s trochou draslíka a používala sa na experimenty. Muž to pravdepodobne nevedel a poddal sa túžbe močiť bez toho, aby musel opustiť svoju izbu. Z fľaše preto odstránil korkový štupeľ a vopchal do nej svoje prirodzenie. Akonáhle však začal močiť, došlo k malej explózii. Teplo vtiahlo penis hlbšie do fľaše silou, ktorá sa dá porovnať so silou vo zveráku. Draslík sa okamžite spálil a vytvoril sa podtlak, ktorý nasával mäkké tkanivo orgánu. To zabraňovalo vstupu akéhokoľvek vzduchu a uvoľňovaniu tlaku.

Zdroj: pixabay.com

"Malý rozmer ústia fľaše stlačil žily, zatiaľ čo tepny naďalej pumpovali krv do žaluďa a predkožky. Z tejto príčiny a kvôli zriedenému vzduchu vo fľaši časti penisu napučali a nafúkli sa do obrovskej veľkosti," vysvetlil lekár. Chlapík z 19. storočia mal teda len očividne smolu vo výbere fľaše na uľavenie si.