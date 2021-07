KORONAVÍRUS Vedci skúmali vakcíny mRNA: Vynikajúce správy, až takto dlho má trvať ich ochrana

Technológiu mRNA využívajú výrobcovia Pfizer/BioNTech a Moderna. Ich vakcíny sa od tých tradičných líšia tým, že neobsahujú žiadne mŕtvych či oslabených pôvodcov ochorenia, ale genetickú informáciu vírusu. Táto metóda sa prirovnáva k návodu, podľa ktorého si telo dokáže vytvoriť vlastné protilátky. Podľa vedcov je pravdepodobné, že ľudia zaočkovaní preparátmi od Pfizeru a Moderny budú chránení pred ťažkou formou covidu ešte dlhé roky. Trvalejšia je pritom ochrana u ľudí, ktorí COVID-19 prekonali a následne sa nechali očkovať. U nich by mohla byť až celoživotná. "Je to dobré znamenie toho, ako je naša imunita po tejto vakcíne odolná," povedal denníku The New York Times imunológ a autor štúdie Ali Ellebedy z Washintonskej univerzity v St. Louis.

Vedci sa však zamerali len na doposiaľ existujúce varianty koronavírusu. Tých však s pokračujúcim šírením nákazy stále pribúda, pričom niektoré z nich by časom mohli preukázať odolnosť voči imunizácii poskytnutej súčasnými vakcínami. Pokiaľ by sa tak stalo, bolo by zrejme potrebné preočkovanie.

Experti z Univerzity v Oxforde vo zverejnenej štúdii uviedli, že ľudia, ktorým bola v klinických testoch podaná tretia dávka vakcíny AstraZeneca, majú väčšie množstvo protilátok než po podaní druhej dávky. To považujú za priaznivý vývoj, pretože ukazuje, že v prípade klesajúcej ochrany možno imunitu znovu posilniť ďalšou injekciou. Vedci zatiaľ ale nedospeli k záveru ohľadom trvanlivosti ochrany po vakcíne firmy Johnson & Johnson, ktorá je schválená napríklad v USA a EÚ a ktorou sa už začalo očkovať aj na Slovensku. Podľa Ellebedyho bude odozva imunitného systému pravdepodobne kratšia ako u vakcín mRNA.