NASA varuje: V rokoch 2005 až 2019 došlo k alarmujúcej udalosti, toto je výsledok

Podľa štúdie pod taktovkou vedcov z Národnej agentúry pre letectvo a vesmír sa energetická nerovnováha Zeme za zhruba posledných pätnásť rokov zdvojnásobila. To znamená, že zo Slnka sa absorbuje viac energie, ako sa odráža späť do vesmíru, čo spôsobuje, že planéta sa zahrieva.

Pozitívna energetická nerovnováha Zeme je spôsobená zvyšujúcim sa znečistením ovzdušia vo forme skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a ozón (O3). Tieto znečisťujúce látky blokujú únik sálavého tepla zo Zeme do vesmíru, čím zvyšujú absorpciu slnečného žiarenia a zachytávajú teplo v atmosfére. Ak tempo absorpcie tepla neustúpi, je možné očakávať väčšie zmeny podnebia než sa už vyskytujú, varujú odborníci. Akákoľvek pozitívna nerovnováha totiž zvyšuje riziko rozpadu ľadovej pokrývky a zvýšenia hladiny mora. "Trendy, ktoré sme odhalili, boli v istom zmysle dosť alarmujúce," uviedol autor štúdie Norman Loeb z výskumného centra Langley Research NASA v Hamptone vo Virgínii.

Zdroj: Getty Images

Akokeby sme používali dvadsať kanvíc naraz

Podľa výskumu z roku 2016 je energetická nerovnováha "najzákladnejšou metrikou definujúcou stav globálnych klimatických zmien". Zem prijíma zo Slnka asi 240 wattov na meter štvorcový energie. V roku 2005 vyžarovala približne 239,5 wattu, čo spôsobilo pozitívnu nerovnováhu okolo 0,5 wattu. Ale do roku 2019 sa tento rozdiel takmer zdvojnásobil na približne jeden plný watt na meter štvorcový. Prírastok energie v rokoch 2005 až 2019 je ekvivalentný každému človeku na Zemi, ktorý používa dvadsať elektrických čajových kanvíc naraz, uviedol autor štúdie Gregory Johnson z Národného úradu pre oceán a atmosféru NOAA) v rozhovore pre denník Washington Post. Je to naozaj obrovské množstvo energie.

Vedci z NASA a NOAA porovnali údaje z dvoch nezávislých meraní s cieľom určiť pozitívnu energetickú nerovnováhu. Po prvé, sada satelitných senzorov Clouds and Earth's Radiant Energy System (CERES) meria, koľko energie vstupuje a opúšťa zemský systém. Údaje z globálneho radu plavákov rozmiestnených okolo svetových oceánov, nazývaného Argo, navyše informujú o rýchlosti, akou sa svetové oceány ohrievajú. Keďže asi 90 percent prebytočnej energie z energetickej nerovnováhy končí v oceáne, zmeny v oceánskej teplote by mali zodpovedať celkovým trendom prichádzajúceho a odchádzajúceho žiarenia.

Zdroj: Getty Images

Klimatická udalosť

Výskum ukazuje, že zdvojnásobenie nerovnováhy je čiastočne výsledkom zvýšenia skleníkových plynov v dôsledku ľudskej činnosti, známej tiež ako antropogénna sila. Nárast vodných pár tiež znamená, že zachytávajú viac odchádzajúceho dlhovlnného žiarenia, čo ďalej prispieva k energetickej nerovnováhe Zeme. Okrem toho zníženie oblačnosti a morského ľadu vedie k väčšej absorpcii slnečnej energie. Je to tak preto, lebo ich reflexné biele povrchy sú ideálne na odrážanie slnečného svetla. Vedci tiež poukazujú na tichomorskú dekadálnu osciláciu (CHOP) - klimatickú udalosť, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Tichého oceánu po dobu dvadsať až tridsať rokov. Prechod CHOP z chladnej fázy do teplej pravdepodobne zohral významnú úlohu pri zintenzívňovaní energetickej nerovnováhy. Intenzívne teplá fáza CHOP, ktorá sa začala okolo roku 2014 a pokračovala do roku 2020, spôsobila rozsiahle zníženie oblačnosti nad oceánom a zodpovedajúce zvýšenie absorpcie slnečného žiarenia. Štúdia, publikovaná v časopise Geophysical Research Letters, je iba malým príspevkom z hľadiska dlhodobých klimatických zmien. Z tohto dôvodu nie je možné s istotou predpovedať, ako by mohli vyzerať nasledujúce desaťročia v oblasti energetickej bilancie Zeme.