VIDEO Dievčinu vydesilo správanie taxikára: Varuje ostatné ženy, na toto si dávajte pozor!

Žena menom Timmie zdieľala na TikToku video s názvom "Keď si vodič Lyftu ‚potajomky‘ zapíše vašu adresu, keď sadáte do auta so skupinou dievčat". Na zázname, ktorý bol nakrútený v noci, je muža počuť, ako sa dievčat pýta sériu otázok týkajúcich sa ich pobytu v neďalekom AirBnb, vrátane toho, v akom čase odchádzajú, aby stihli let domov.

Timmie v komentári prezradila, že klamala o detailoch, pretože sa pri taxikárovej spovedi necítila dobre. Vysvetlila, že spolu s priateľkami bola v Nashville na rozlúčke so slobodou a zavolali si Lyft, alternatívu Uberu, aby sa dostali do centra mesta. "Keď sme nastúpili do auta, všimla som si, že vodič si do notesa na prednom sedadle zapisoval všetky adresy, na ktoré išiel, čo je podľa mňa zbytočné. Načo by niekedy v budúcnosti potreboval moju adresu? To bola prvá červená vlajka," poznamenala.

Zrazu ale vodič zastavil auto uprostred cesty, aby im ukázal svoj telefón s ich adresou. Mali potvrdiť, či si správne zapísal ich adresu. Video sa končí informáciou, že hneď ako dievčatá opustili vozidlo, zavolali na linku pomoci spoločnosti Lyft, aby vysvetlili, čo sa stalo. Timmine videá zaznamenali už viac ako desať miliónov zhliadnutí. "Ďakujeme, že si volala spoločnosti Lyft. Mnoho ľudí premešká tento kritický krok a pre ďalšie dievča by to mohol byť koniec," napísala jedna osoba. Ostatní medzitým varovali, že ľudia by nikdy nemali používať svoje skutočné adresy, keď používajú taxislužby. "Dámy, nechajte sa vysadiť na adrese, ktorá je v pešej vzdialenosti od vášho hotela alebo domova. Nikdy som nedával svoju skutočnú adresu Uberu," znie ďalší z komentárov.

Iní užívatelia sa ale snažili vysvetliť, že vodič si mohol zapisovať adresy zákazníčok z čisto pragmatického dôvodu. "Mohlo to byť pre daňové účely. Možno budú musieť zaznamenať počet najazdených kilometrov a musia na to mať zoznam, ktorý preukáže počet najazdených kilometrov IRS (Internal Revenue Service)," vysvetlil jeden chlapík.