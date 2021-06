TOP domáce dresingy a omáčky k mäsu aj zelenine: Zabudnite na „hotovky“ z obchodu, s týmito ohúrite!

BRATISLAVA - Dlhšie dni, teplejšie počasie a rodinné grilovačky. To sú presne víkendové momenty, ktorým sa nedá odolať. Ku grilovačke sa okrem dobrých mäsových pochúťok výborne hodia aj dresingy a omáčky. Skôr, ako siahnete po hotových výrobkoch z obchodu, v ktorých sa to hemží samými neznámymi dochucovadlami, vyskúšajte nasledujúce recepty na domáce dresingy. Sú výborne k mäsu, zelenine, ale aj do tortíl.