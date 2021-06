Dvaja vedci mali odhaliť, ako naozaj vznikol KORONAVÍRUS: Hrozivé dôkazy!

NEW YORK - Pôvod vírusu SARS-CoV-2 ostáva stále neznámy. Dvaja experti ale naznačujú, že choroba bola umelo vytvorená človekom v laboratóriu. Domnievajú sa, že niekto sa najprv postaral o to, aby bol vírus maximálne infekčný a potom ho vypustil do sveta. Svoje tvrdenia podložili týmito dôkazmi.

Doktori Steven Quay a Richard Muller v stanovisku pre denník The Wall Street Journal poukázali na dva kľúčové dôkazy, ktoré majú dokázať ich teóriu o vzniku nového koronavírusu. Podľa ich slov bol laboratórne vytvorený človekom a medzi ľudí bol vypustený ako vysoko infekčný vírus. Prvý dôkaz sa týka povahy získavania funkčného výskumu, pri ktorom mikrobiológovia vylepšujú genóm vírusu tak, aby zmenili jeho vlastnosti, napríklad zvýšením jeho priepustnosti alebo smrteľnosti. Z 36 možných párovaní genómu, ktoré môžu produkovať dve arginínové aminokyseliny za sebou, je pri výskume najbežnejšie používaný CGG-CGG alebo dvojitý CGG. "Vybranou sekvenciou je dvojitý CGG. Je to preto, lebo je ľahko dostupný a vedci majú s jeho vkladaním veľké skúsenosti," skonštatovali Quay, zakladateľ spoločnosti Atossa Therapeutics, a Muller, bývalý špičkový vedec z Národného laboratória Lawrence Berkeley, ktorý teraz vyučuje fyziku na Kalifornskej univerzite.

Zdroj: Getty Images

Laboratórny únik

Dvojica vysvetlila, že dvojitá sekvencia CGG sa nikdy nenašla prirodzene medzi celou skupinou koronavírusov, ktorá zahŕňa CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. Quay a Muller však prichádzajú s pozoruhodným zistením. "Navrhovatelia zoonotického pôvodu musia vysvetliť, prečo si nový koronavírus, keď mutoval alebo sa rekombinoval, vybral svoju najmenej obľúbenú kombináciu, dvojitý CGG. Prečo sa to opakovalo s voľbou, ktorú by výskumníci v oblasti laboratórneho funkčného výskumu urobili?" pýtajú sa. "Prinajmenšom táto skutočnosť, že koronavírus so všetkými svojimi náhodnými možnosťami zaujal vzácnu a neprirodzenú kombináciu používanú ľudskými výskumníkmi, naznačuje, že vedúcou teóriou o pôvode koronavírusu musí byť laboratórny únik," pokračujú.

Zdroj: Getty Images

Nedávno zverejnené e-maily Anthonyho Fauciho, popredného amerického infektológa, ktorý je poradcom Bieleho domu, naznačujú, že ho vlani v januári niekto varoval pred "skonštruovaním" vírusu. Na pojednávaní v americkom Senáte minulý mesiac Fauci pripustil, že si nemôže byť istý, že virologický inštitút v čínskom Wu-chane nepoužil predpandemický grant vo výške 600 000 dolárov od Národného inštitútu zdravia na získanie funkčného výskumu. Stanoveným účelom grantu bolo určiť, či môžu byť koronavírusy prenášané z netopierov na človeka, čo je scenár, ktorý je považovaný za pôvodcu COVID-19.

Zdroj: Getty Images

Veda pozná iba jeden spôsob, ako to dosiahnuť

Okrem toho Quay a Muller napísali, že najpútavejšie dôkazy spočívajú v dramatických rozdieloch v genetickej diverzite CoV-2 v porovnaní s koronavírusmi zodpovednými za SARS a MERS. SARS a MERS, u ktorých sa potvrdilo, že majú prírodný pôvod, sa rýchlo rozvíjali pri šírení ľudskou populáciou, až kým neprekonali najnákazlivejšie formy. Naopak, nový koronavírus sa ukázal byť veľmi nákazlivý už od svojho prvého výskytu. "Takáto včasná optimalizácia je bezprecedentná a naznačuje dlhé obdobie adaptácie, ktoré predchádzalo jej verejnému rozšíreniu. Veda vie iba o jednom spôsobe, ktorým by sa to dalo dosiahnuť: simulovaný prirodzený vývoj, množenie vírusu v ľudských bunkách, kým sa nedosiahne optimum. Presne to sa deje pri získavaní funkčného výskumu," vysvetlili vedci. Tieto dva dôkazy ich viedli k záveru, že možnosť umelého vytvorenia COVID-19 by sa mala považovať za najpravdepodobnejšiu teóriu. "Vedecké dôkazy poukazujú na to, že vírus bol vyvinutý v laboratóriu," skonštatovali.