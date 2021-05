Vedci odhalili, ako sa dá dožiť 105 rokov a viac: Toto je pravým tajomstvom dlhovekosti

BOLOGNA - Ľudia, ktorí sa dožívajú viac ako sto rokov, sú pre vedu fascinujúci. Mnoho rokov experti celkom netušili, ako je to možné. Zdá sa, že za všetkým stojí správne stravovanie, vyhýbanie sa karcinogénom a udržiavanie kondície. Najnovšia štúdia odhaľuje, čo je pravým tajomstvom dlhovekosti.

Mnohí ľudia by sa určite chceli dožiť sto rokov a viac. Aj keď sa môže zdať, že tajným receptom je správne stravovanie, vyhýbanie sa fajčeniu či alkoholu a udržiavanie kondície, nie je to celkom tak. Nový výskum zistil, že odpoveď spočíva v genetickom kóde. Vedci z talianskej Univerzity v Bologni objavili päť genetických mutácií v DNA ľudí, ktorí sa dožili 105 rokov a ktoré môžu zmeniť spôsob, akým ich bunky obnovujú narušenú DNA. "Údaje naznačujú, že prirodzená rozmanitosť ľudí, ktorí sa dostanú do posledných desaťročí svojho života, je čiastočne spojená s genetickou variabilitou, ktorá dáva semi-superstoročníkom zvláštnu schopnosť efektívne riadiť poškodenie buniek počas ich života," uvádza sa v záverečnej správe, ktorá bola zverejnená v časopise eLife.

Zdroj: Getty Images

Aby odhalili toto tajomstvo, odobrali výskumníci veľkú vzorku 81 osôb vo veku nad 105 rokov a porovnali ich genómy so zdravou, geograficky porovnateľnou kontrolnou skupinou 36 ľudí približne vo veku 68 rokov. Každá osoba bola podrobená sekvenovaniu genómu, aby mohla byť identifikovaná akákoľvek mutácia. Varianty naprieč genómami následne analyzovali a urobili asociácie, ktoré potom overili v dátach inej väčšej skupiny.

Po dokončení výskumu bolo objavených päť variantov. Vedci následne zistili, že tie najbežnejšie gény spojené s pokročilou životnosťou súvisia so zvýšenou aktivitou génu STK17A. Ten a jeho výsledný proteín sú zapojené do dráhy apoptózy, v ktorej sa poškodené bunky s chybnou DNA štiepia, aby sa zabránilo zvýšeniu pravdepodobnosti rakoviny a iných chorôb. Existovala tiež súvislosť medzi variantmi a zvýšenou aktivitou COA1, ktorá uľahčuje dôležitú súčasť bunkového dýchania a podieľa sa na starnutí. Zdá sa, že tieto varianty spoločne zvyšujú účinnosť organizmov pri reparácii DNA a pomáhajú predchádzať vzniku závažných chorôb.

Zdroj: Getty Images

Kým však bude možné vyvinúť príčinnú súvislosť, bude treba urobiť viac výskumov. Genomické štúdie hľadajú korelácie a je dôležité si uvedomiť, že tieto varianty by mohli byť súčasťou širšieho mechanizmu starnutia. Väčšie skupiny a ďalšie pochopenie variantov môžu pomôcť odborníkom pri objavovaní dôležitosti týchto mutácií pre predĺženie ľudského života.