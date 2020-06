FOTO Hádajte, koľko má táto sexica rokov? Keď sa dozviete jej vek, neuveríte

Šesťdesiatdvaročná Sheila pochádza z Birminghamu, no značnú časť svojho života strávila v Austrálii, kde pracovala ako modelka. Pri jej povolaní bolo prirodzené starať sa o telo, čo zvládala veľmi dobre a nikdy nemala problém pózovať v plavkách. S cvičením vraj začala po druhom dieťati. Vtedy bol populárny aerobik. "Navštevovala som ho pravidelne a pridala som aj tenis. Šport bol mojou každodennou súčasťou a som vďačná za to, že som to všetko stíhala aj pri troch deťoch," spomína. Časom však Britka cítila, že potrebuje spevniť svoje telo. V štyridsiatke preto do cvičebného plánu zaradila aj posilňovanie. Odvtedy pravidelne cvičí dve hodiny denne, šesť dní v týždni, vďaka čomu sa cíti silná a na Instagrame zbiera komplimenty od dvadsaťročných chlapcov.

Zdroj: Instagram/call_me_a_gypsy

Kissová, ktorá v súčasnosti žije na Bali, začala pred trinástimi rokmi s jogou bikram. Je to fyzicky a psychicky náročné cvičenie pri teplote 41 stupňov Celzia. Odkedy je ale na Bali, tento druh radšej vynechala a precvičuje len jednoduchšie alternatívy jogy. Navštevuje aj posilňovňu a s radosťou zisťuje, že hoci je tam najstaršia, dvíha najťažšie závažia. "Posilňovanie vám určite neuškodí, ale jedenie koláčov áno," hovorí sympatická blondínka.

Zdroj: profimedia.sk

Nikdy síce vraj nepočítala kalórie, ale vynecháva polotovary, uprednostňuje čerstvé produkty a vyhýba sa proteínovému prášku. Keď však ide niekam na večierok, dopraje si úplne všetko. "V mojom veku už musíte vedieť rozlíšiť dobré jedlo od toho zlého a vždy je najdôležitejšie pravidelne sa hýbať. Keď cestujem a nemám po ruke činky, naplním si pieskom fľašu, posilňujem s ňou a chodím na dlhé prechádzky."

Zdroj: Instagram/call_me_a_gypsy

Návštevy u lekára obmedzila Sheila iba na nevyhnutné preventívne prehliadky a vždy ju vraj veľmi poteší, keď jej mladí ľudia hovoria, že v jej veku by chceli vyzerať ako ona. "Často sa ma pýtajú, prečo tak veľa cestujem. A ja im poviem, že peniaze budeme mať vždy, ale čas nie," dodáva energická šesťdesiatnička, ktorá má na Instagrame 55 000 fanúšikov.