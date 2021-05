KORONAVÍRUS Ak toto uvidíte v čakárni alebo v ambulancii lekára, radšej odíďte preč

ATLANTA - S nárastom počtu zaočkovaných sa začíname cítiť bezpečnejšie, a to najmä pri vykonávaní aktivít a povinností, ktorým sme sa kvôli pandémii dlhšie vyhýbali. Mnohí takto čakali napríklad s návštevou lekára. Odborníci upozorňujú pacientov, aby po vstupe do zdravotníckych zariadení neprestávali byť aj naďalej obozretní.

Vzhľadom na klesajúci počet infikovaných a zvyšujúci sa počet zaočkovaných sa ľudia cítia bezpečnejšie a postupne sa vracajú k aktivitám, ktoré kvôli pandémii odkladali na neskôr. Zapĺňajú sa aj čakárne u lekárov, mnohí riešia zanedbané preventívne prehliadky a prichádzajú s problémami, ktoré nie sú akútne. Americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) preto vydalo zoznam najrizikovejších faktorov, ktoré vás môžu ohroziť v čakárni a ambulancii. Ak ich v týchto priestoroch zaregistrujete, radšej ich opustite. Najlepšou ochranou pred ochorením COVID-19 totiž aj naďalej zostáva prevencia.

Pacienti a personál bez rúšok

Stále je potrebné používať v uzatvorených priestoroch ochranu horných dýchacích ciest. Podľa kanadského lekára Martina Jugenburga sú pacienti a personál bez rúšok najvýraznejším varovným signálom, aby ste z takéhoto zdravotníckeho zariadenia ihneď odišli. "Ľudia väčšinou navštevujú lekára, keď sú chorí. Neprekryté horné dýchacie cesty podporujú šírenie choroboplodných zárodkov," hovorí Jugenburg. Aj CDC upozorňuje, aby mal každý po vstupe do čakárne rúško a nedotýkal sa tváre, očí ani nosa. Agentúra tiež odporúča, aby zdravotnícke zariadenie zabezpečilo prístup k rúškam, aby si ich mohli zakúpiť tí pacienti, ktorí si zabudli priniesť vlastné.

Zdroj: thinkstock.com

Pacienti prichádzajúci v sprievode viac ako jednej osoby

V čase pandémie lekári odporúčajú, aby pacientov, ktorí potrebujú sprievod, sprevádzala iba jedna osoba. Ak vstúpite do čakárne a uvidíte nejakého človeka v obkolesení viacerých členov rodiny alebo priateľov, bude lepšie, ak odídete. Podľa odborníkov by mali polikliniky a nemocnice by mali obmedzovať počet návštevníkov budovy, ak je to možné.

Preplnená čakáreň

V pokynoch CDC sa ďalej odporúča, aby zdravotnícke zariadenia poskytovali dostatok priestoru a pacientov v čakárni oddeľovala dvojmetrová vzdialenosť. Ideálnym riešením by mohla byť virtuálna čakáreň.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zanedbaná hygiena a čistota

"Ďalším významným faktorom, ktorý by vás mal prinútiť opustiť zdravotnícke zariadenie, je nedostatočná hygiena. Personál by mal dezinfikovať každé sedadlo, ktoré sa v čakárni uvoľní," myslí si Jugenburg. Podľa CDC je dezinfikovanie priestorov raz denne postačujúce iba na verejnom priestranstve, na ktorom sa nenachádzajú osoby s podozrením na ochorenie COVID-19. Ale v priestoroch, akými sú ordinácie a podobne, by mala byť vykonávaná častá a pravidelná dezinfekcia.