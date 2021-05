VIDEO Záhradník pri práci narazil na staré fľaše: Zrazu začali dymiť, toto sa potom stalo

Majiteľ domu v dedine Bramdean v anglickom grófstve Hampshire ani len netušil, čo sa skrýva v jeho záhrade. Oznámil mu to až záhradník, ktorý pri svojej práci náhodou narazil na 42 fosforových granátov z čias druhej svetovej vojny. Pod zemou boli teda schované viac ako sedemdesiat rokov. James Osborne priznal, že spočiatku si neuvedomil, akú vzácnosť jeho záhradník objavil. "Vyzeralo to ako fľaše s mliekom, takže sme ich zdvihli a odložili nabok. Chceli sme v práci pokračovať, no pár z nich začalo dymieť. Mysleli sme, že najlepšie bude zavolať políciu," uviedol.

Na miesto dorazilo päť sanitiek, hasiči a tím špecializovaný na zneškodňovanie bômb, ktorý výbušniny odpálil. Hluk a dym šokovali normálne pokojnú dedinu. Polícia sa preto obrátila na sociálne siete, aby upokojila miestnych obyvateľov.

"Ak žijete alebo ste cestovali cez oblasť Bramdean dnes večer okolo 19:40 a počuli ste veľký výbuch, nezľaknite sa. Bol to tím na likvidáciu vojenských bômb, ktorý vykonal kontrolovaný výbuch niekoľkých granátov z druhej svetovej vojny," informovala polícia na Twitteri.

If you live or were travelling through the Bramdean area this evening around 7.40pm and heard a large explosion don't be alarmed. It was a military bomb disposal team safely carrying out a controlled explosion on some WW2 grenades dug up in a back garden earlier today.