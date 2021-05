Vedci skúmali šírenie KORONAVÍRUSU v škôlkach: Jasná odpoveď na otázku, ktorá zaujíma všetkých rodičov

BERLÍN - Deti v škôlkach nie sú prenášačmi koronavírusu, naopak vychovávatelia sú nákaze vystavení častejšie. Vyplýva to z predbežných výsledkov štúdie univerzity v bavorskom Würzburgu, ktorú vedci predstavili v utorok. Zároveň spustili ďalšiu fázu výskumu, v rámci ktorej chcú zistiť, ako presne sa koronavírus v škôlkách šíri a ako najlepšie s pomocou testov učiteľov a žiakov chrániť.

Štúdia, ktorá sa začala vlani na jeseň a skončila v marci, sa zamerala na materské školy vo Würzburgu. S účasťou súhlasilo 70 percent vychovávateľov a rodičia 60 percent žiakov. Pri pravidelnom testovaní, ktoré sa konalo dvakrát týždenne a do ktorého sa zapojilo približne šesťsto detí, rozbory odhalili len jedno infikované dieťa. To je podľa vedcov dôkazom, že počas druhej vlny pandémie deti zo škôlok nepatrili k zdrojom nákazy. Naopak personál sa s infekciou stretával častejšie. "To ukazuje, že ponuka, aby sa mohli učitelia a vychovávatelia prednostne očkovať, je z preventívneho hľadiska zmysluplná," píše sa v štúdii.

Zdroj: Getty Images

Podľa mikrobiológa Olivera Kurzaia z univerzity vo Würzburgu bolo cieľom zistiť, do akej miery sú škôlky bezpečné. "Deti v škôlkach boli od začiatku dôležitou skupinou. Školáci zvládnu nosiť rúška a rozumejú významu odstupu, menšie deti sa takto správať ešte nedokážu a význam prevencie ešte nechápu," vysvetlil. Jeho kolega Johannes Liese uviedol, že sa snažili odhaliť infekciu čo najskôr, aby sa predišlo jej šíreniu. Základom je preto testovanie, ktoré odhalí i bezpríznakové infekcie. "Ako najprijateľnejšie sa ukázali kloktacie testy. Rodičia ich môžu uskutočňovať doma a my vzorky len zozbierame a odvezieme do laboratória," podotkol Liese. Rodičia mali možnosť vykonávať aj antigénové rýchlotesty, kde vedeli výsledok takmer okamžite. Odber bol z prednej časti nosu, takže deti s ním problém nemali.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Teraz sa začína druhá fáza, ktorá bude trvať tri mesiace. Do jesene chcú vedci mať koncept bezpečných škôlok. Kurzai zdôraznil, že všetky dosiahnuté závery sú len predbežné a že výskum by v takejto ranej fáze vyhodnocovania nezverejnil, hoci záujem o dáta je v súčasnosti obrovský. V začínajúcej ďalšej fáze chcú experti okrem iného zistiť, ako veľká je potreba účasti v testoch, aby prevencia bola efektívna.