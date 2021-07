Najväčšiemu jazeru sveta hrozí katastrofa: Vedci predpovedajú, čo sa stane do konca storočia

Kaspické more z vesmíru

Zdroj: Youtube/Maximum POWER

DERBENT - Kaspické more mizne a vply tohto javu pociťujú ľudia pozdĺž pobrežia v každodennom živote už teraz. Vedci predpovedajú, že sa najväčšie jazero na svete do konca storočia kvôli klimatickým zmenám zmenší o štvrtinu, píše The Moscow Times.